Elettra Lamborghini, che ha trascorso il periodo di quarantena assieme al fidanzato e futuro marito, ha pubblicato una foto a cavallo – sua grande passione – confessando di aver infranto le prescrizioni mediche secondo cui avrebbe dovuto evitare di fare equitazione per un po’. Nei giorni scorsi l’ereditiera ha fatto preoccupare i fan per via delle sue condizioni di salute.

“Outfit decisamente non da equitazione. In teoria non avrei dovuto montare, ho un’infezione ai reni“, ha scritto Elettra senza fornire ulteriori dettagli sulla sua patologia. Parole che avevano messo subito in allarme i suoi fan, che le avevano scritto preoccupati nonostante lei si mostrasse sorridente e non sofferente. L’ereditiera ha una grande passione per l’equitazione – tanto che in passato ha anche gareggiato con successo – ed è in cerca di un nuovo cavallo dopo che il suo amato Karack è morto tre anni fa. (Continua a leggere dopo la foto)

























Elettra sta attraversando un periodo molto felice della sua vita, in primis per la vita sentimentale che procede a gonfie vele, per la partecipazione al Festival, e per il disco nuovo. Tuttavia la giovane ereditiera sta combattendo contro alcuni problemi di salute, che le stanno dando non poche scocciature. La giovane infatti è da qualche giorno malata e sembra non trovare pace. (Continua a leggere dopo la foto)















IN queste ore, però, Elettra ha voluto mostrare la sua parte romantica. In occasione del compleanno della mamma, l’ereditiera ha pubblicato una foto dedicandole un dolce messaggio. Luisa Peterlongo assomiglia molto alla sua terzogenita. È sposata da moltissimi anni con Tonino, figlio di Ferruccio Lamborghini, creatore dell’omonima casa automobilistica, e ha altri quattro figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia e Flaminia. Non si sa molto della sua vita privata ma è legatissima alla famiglia e non perde occasione per mostrarlo sul suo Instagram, dove condivide spesso foto dei figli. (Continua a leggere dopo la foto)









Con Elettra, di cui ha seguito tutto il percorso artistico, è molto legata e partecipa spesso ai suoi concerti in giro per il mondo. Era con lei anche quando si è fatta tatuare per la prima volta e al settimanale Gente aveva dichiarato: “L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura. Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un’anima pura”.

“Schermaglie d’amore”. Al Bano e Romina, la rivelazione di Mauro Coruzzi lascia a bocca aperta