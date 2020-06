Momenti di tensione oggi a Io e Te, il programma di Rai 1 che accompagnerà il pomeriggio degli italiani fino a settembre. Pierluigi Diaco, conduttore che della pacatezza e del glamour ha fatto il suo stile, è andato su tutte le furie nel bel mezzo della diretta: una scena che ha immediatamente catturato i fan e fatto il giro della rete.

Per chi non lo avesse visto in diretta Pierluigi Diaco stava aggiornando i telespettatori sulle condizioni di salute di Mara Venier, poi lo sfogo. Il conduttore lancia la foto inviata da Mara, che la vede ritratta con il gesso al piede mentre guarda Io e Te. A quel punto il finto pappagallo Enzo chiede al conduttore: «Hai sentito Mara?». E lui s'infuria con la regia: «Questa cosa era preparata, ma il pappagallo doveva ovviamente parlare prima che apparisse la foto, non dopo. Fate pace in regia, avete tempi antitelevisivi». Poi, Diaco conferma che la conduttrice di Domenica In sta meglio e domenica sarà in diretta.

























Dopo il momento di gelo, la trasmissione continua. Ieri Pierluigi Diaco aveva commosso tutti. «Mi vedete con il sorriso ma in realtà ieri per me non è stata una bella giornata. Subito dopo la trasmissione ho saputo che un amico di tutti e un mio amico personale, Roberto Gervaso, è volato in cielo. Non sapete che io gli avevo chiesto di entrare a far parte della squadra della versione notturna, ma per motivi di salute di cui ora non voglio parlare non ha potuto. Ma ieri non mi aspettavo quella notizia».















E continua: «Purtroppo non è il tuo ennesimo colpo di scena. Adesso ci osservi con il tuo sguardo acuto e meriti di inviarci qualcuno dei tuoi aforismi. Ti vogliamo un bene dell'anima». Applausi in studio. Pierluigi Diaco è nato a Roma il 23 giugno del 1977 ed è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo.











Dal 1985 ha militato nell’Azione Cattolica, e nel 1992 è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma. Un giornalista di successo, ma anche ottimo conduttore televisivo. Nel 2019, infatti, ha condotto con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo il nuovo format del pomeriggio di Rai 1, Io e te.

