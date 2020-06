“Che Dio ci aiuti 6”. La notizia arriva proprio da Elena Sofia Ricci (suor Angela)

“Che Dio ci aiuti” torna in televisione. Nei panni di Suor Angela, insieme alle sue consorelle, Elana Sofia Ricci gestisce un convitto che ospita ragazze e persone provenienti da scenari diversi. Qui si trova anche un bar, l’Angolo Divino, un punto di ritrovo comune che porta il loro tranquillo convento ad essere frequentato da diversi personaggi ogni episodio. Questo fa sì che suor Angela entri in contatto con le loro vicende quotidiane e venga coinvolta nei loro problemi.

Una fiction di successo, che a ogni stagione tiene incollati al piccolo schermo milioni di italiani. Lo scorso anno, la Rai aveva trasmesso la quinta stagione della fiction, che era riuscita a registrare una media di quasi 6 milioni di spettatori, pari a circa il 24% di share. È stato proprio il grande successo dell'ultima stagione a spingere gli autori a realizzare anche la sesta stagione.

























Le riprese della nuova stagione sono state bloccate a causa dell'emergenza coronavirus, che ha bloccato tutte le produzioni. Intervistata da Fanpage, la scorsa settimana l'attrice aveva qualche notizia sulla probabile ripresa dell'attività sul set. "Dovremmo ricominciare a breve ma non mi sbilancio. – aveva detto l'attrice – Abbiamo solo date approssimative. Però so che dovremmo lavorare per otto mesi. Saranno dieci puntate".















La messa in onda è prevista per il 2021: “Sì, se tutto va bene finiremo di girare a febbraio, marzo”, aveva detto Elena Sofia Ricci. Le riprese inizieranno a brevissimo ed è stata proprio l’attrice a ‘lanciare’ la notizia sui socia. Il post pubblicato da Elena Sofia Ricci (dove l’attrice è immortalata mentre legge il copione e commenta #CheDiociaiuti veramente) in pochissimo tempo è stato sommerso dai like e commenti dei tantissimi fan.

L'attrice ha anche ricondiviso una storia di Francesca Chillemi (che nella fiction veste i panni di Azzurra Leonardi) in videoconferenza con gli altri attori della fiction con il commento "Letture copioni". A TV Sorrisi e canzoni Elena Sofia Ricci ha parlato del suo ruolo come Suor Angela.









“Io sono allergica alla ripetitività e alla lunga serialità, e in genere dopo la terza stagione mollo, invece sta suora mi si azzecca addosso. È tremenda, tu te ne vorresti liberare, ma lei non se ne vuole andare. E scopri che in fondo non ne puoi fare a meno. Ogni volta che finisce una serie di Che Dio ci aiuti io mi commuovo”. In attesa dell’inizio delle riprese della sesta stagione, questa sera 4 giugno sempre su Rai 1, Elena Sofia Ricci torna nei panni di Suor Angela con le repliche di Che Dio ci aiuti 5.

