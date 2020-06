La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale. Non sono servite le smentite a più ripresa di Elisa Isoardi per tenere nascosto quello che stava succedendo. “La Prova del Cuoco” è cancellata: lo storico cooking show di Rai Uno chiude i battenti dopo ben 20 anni. Poche settimane fa Elisa Isoardi, che ha sempre sottolineato lo splendido rapporto instaurato con la Clerici, ai rumor sulla cancellazione de “La prova del Cuoco”, aveva replicato a Tiscali.

"In questo momento si legge di tutto. Mi riferisco a Dagospia. Ma, con tutto il rispetto per Roberto D'Agostino, il mio direttore si chiama Stefano Coletta e la mia azienda si chiama Rai. Conosco e stimo D'Agostino però quando si fanno queste cose bisogna sempre pensare alle conseguenze. Per quanto mi riguarda ho le spalle larghe e le cose cerco di farmele scivolare addosso. Il che non vuol dire che io debba rimanere per forza a 'La Prova del Cuoco'. Ma, attenzione, ci sono persone e quindi famiglie che lavorano con me. Ed è delicato quando si scrive, senza niente di ufficiale, che un programma viene chiuso. Bisogna informarsi. E, se così fosse, mi dispiacerebbe saperlo dai blog".

























Via Elisa Isoardi, in quella ghiotta fascia oraria torna Antonella Clerici che si prende così la sua rivincita. E' probabile che condurrà un programma da casa sua, la sua bella villa nel bosco di Arquata, in Piemonte, dove si è trasferita e vive con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. La bionda conduttrice mette 'a dieta' Elisa Isoardi, costretta a capitolare.



















Il destino mette ancora una volta l'una contro l'altra la Clerici e la Isoardi, in questa staffetta che pare davvero infinita. Antonella ha condotto il cooking show ininterrottamente dal 2000 al 2008. Poi, rimasta incinta, è stata sostituita da Elisa. Quando è tornata dalla maternità avrebbe voluto riprendersi il suo posto ma la 37enne, appoggiata dalla dirigenza Rai, non lo molla fino al 2010. Solo un'autentica sollevazione popolare riporta la 57enne al timone. Ci rimarrà per altri 8 anni, fino al 2018.











Antonella Clerici decide però di cambiare vita, innamorata, lascia Roma: vuole trascorrere più tempo in famiglia. A “La Prova del Cuoco” torna Elisa Isoardi. Senza la Clerici, però, il programma ha un lento e inesorabile declino. Dopo lo stop dovuto al lockdown arrivano le voci di chiusura. Antonella Clerici dovrebbe riprendersi la ‘sua’ fascia oraria con “La casa nel bosco”, un altro cooking show con la sua splendida abitazione come set. Per ora non c’è alcuna conferma: per l’ufficialità, o una possibile smentita, bisognerà attendere il primo luglio prossimo, quando saranno presentati i palinsesti per la prossima stagione.

