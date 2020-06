Pago ha smascherato Serena Enardu, raccontando nel suo libro

“Vagabondo per amore” di come ha scoperto che la sua ex ha mentito con Alessandro Graziani, conosciuto durante il programma Temptation Island Vip. Proprio a causa della vicinanza tra Serena e Alessandro, Pago aveva deciso di chiudere la relazione e tornare a casa single. Il colpo di scena era arrivato durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, quando l’ex tronista di Uomini e Donne era entrata nella casa per riconquistarlo.

All’interno del Grande Fratello 4, Pago è riuscito a dimenticare quello che era accaduto nell’isola delle tentazioni e di ricominciare la storia con Serena. La Enardu era riuscita a farsi perdonare da Pago, dopo il suo pericoloso avvicinamento al single Alessandro Graziani e nelle interviste rilasciare dopo il reality show si parlava addirittura di nozze. Poche settimane fa è arrivata la seconda rottura, insanabile per Pago, che in una lettera a Chi ha svelato i motivi che l’hanno convinto a lasciare nuovamente la compagna. Dopo l’annuncio social di Serena Enardu, i due hanno rilasciato poche dichiarazioni ma Pago ha voluto condividere con il settimanale diretto da Alfonso Signorini uno stralcio della lettera che sarà presente nel libro di prossima pubblicazione.(Continua a leggere dopo la foto)

























“È il 22 aprile. Il mio cuore non batte più come prima. Nei capitoli consegnati a febbraio, prima del coronavirus, tu lo sai che ero pronto a convolare a nozze”, scrive Pago. “Sono tornate fuori tutte le vecchie problematiche che fondamentalmente tu non hai mai cancellato dentro il tuo cuore, in profondità, con una rabbia che non si cancellerà mai”, svela Pago. “L’11 maggio crollo. Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi su Whatsapp, corro velocemente sotto il nome Ale con accanto un emoticon con un orsetto. Quello che leggo, quello che ascolto, è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di m… che devo accettare. Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni, in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore”. (Continua a leggere dopo la foto)















Serena Enardu non è rimasta in silenzio e ha replicato: “Mi aspettavo di tutto questa mattina ma non di svegliarmi con l’intervista di Pago su Chi dove racconta una manica di fesserie. Io sono veramente imbarazzata per te, credimi. Perchè se almeno una volta nella vita avessi avuto le palle di raccontare la verità, di raccontare perché ci siamo lasciati, anzi, perché ti ho sbattuto fuori di casa il giorno prima che tu prendessi il telefono per trovarti una scusa mediocre”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel corso della puntata di oggi, giovedì 4 giugno, a Uomini e Donne tornerà proprio Alessandro Graziani, che sarà chiamato in causa sul caso ‘Serena Enardu’. Secondo le anticipazioni l’ex tentatore, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne smentirà la versione dei fatti di Pago, spiegando che quello che c’è stato con Serena è stato solo un flirt e non una storia d’amore come descritto dal cantante.

“Abbiamo scelto il nome!”. Aspetta il primo figlio e diventerà mamma: gioia per l’ex volto della tv