Era la moglie di Gerry Scotti in ”Finalmente soli”, la sitcom italiana in onda su Canale Cinque a partire dal 19 settembre 1999 fino al 23 maggio 2004. Alla serie, sono stati in seguito aggiunti tre film tv, legati sempre alle vicende della famiglia composta dall’attrice Maria Amelia Monti e dal conduttore televisivo Gerry Scotti. Classe 1961, dopo il diploma presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, diretta da Ernesto Calindri, Maria Amelia Monti ha debuttato come attrice teatrale e successivamente è apparsa al cinema e in televisione. La sua prima prova televisiva è stata nel film tv “…e la vita continua” di Dino Risi.

La popolarità è arrivata però con i programmi cabarettistici: "Drive In" di Antonio Ricci e "La TV delle ragazze", dove interpretava una svampitissima adolescente. Tra i suoi film per il grande schermo si ricordano: Italia Village (1994) di Giancarlo Planta, e Miracolo italiano, regia di Enrico Oldoini, entrambi del 1994, Mi fai un favore (1996) di Giancarlo Scarchilli, Asini (1999), regia di Antonio Luigi Grimaldi, e 13dici a tavola (2004), regia di Enrico Oldoini.

























Numerose le fiction televisiva a cui ha preso parte, tra cui: Amico mio (1993) e Amico mio 2 (1998), miniserie tv dirette da Paolo Poeti, la serie TV Dio vede e provvede (1996-1998), regia di Enrico Oldoini, in cui interpreta l'ingenua suor Teresa, cinque edizioni della sit-com di Canale 5, Finalmente soli, in cui è protagonista insieme a Gerry Scotti, e Finalmente Natale, film TV del 2007, regia di Rossella Izzo.















Nel 2008 è stata protagonista di altri due film tv, Finalmente a casa e Finalmente una favola, sempre con Gerry Scotti, entrambi trasmessi da Canale 5. Ma che fine ha fatto Maria Amelia Monti? La Monti, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha raccontato aneddoti divertenti proprio sulla confusione del pubblico sulla sua vita privata. In realtà Amalia Amelia è sposata da 25 anni con Edoardo Erba, drammaturgo e regista, e ha raccontato che, all'epoca della sitcom, il figlio ha dovuto spiegare ai compagni di scuola di non essere figlio di Gerry Scotti.









Visualizza questo post su Instagram ph @carlo.borlenghi @thislakecomo Un post condiviso da Maria Amelia Monti (@mariaameliamonti) in data: 11 Gen 2020 alle ore 3:29 PST

“Abbiamo lavorato insieme e riso tanto per dieci anni. Queste risate ci hanno unito. Non usciamo spesso e probabilmente non andiamo neanche tanto d’accordo, ma ci amiamo tantissimo”, ha detto l’attrice del collega, con il quale, ha precisato, non ha mai avuto una relazione. Oggi Maria Amelia Monti lavora sempre nel campo dello spettacolo, tra teatro e tv. Oltre al figlio naturale ha adottato un bimbo Etiope e per questo motivo ama definirsi “mamma di pancia e di cuore”.

