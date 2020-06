Giovanna Abate ha scelto. Ed è stata già spifferata anche la risposta del corteggiatore indicato. Com’era prevedibile, in vista della chiusura di questa stagione di Uomini e Donne, è stata registrata la puntata fatidica, quella della ‘scelta’. Stagione ‘strana’ perché, come accaduto ad altre trasmissioni, si è interrotta a causa dell’emergenza sanitaria e ha finito per mischiare il Trono Classico con quello Over.

Del primo in realtà è rimasta in gioco solo Giovanna Abate, appunto, che, dopo un paio di settimane di corteggiamento via chat insieme alla collega Gemma Galgani, è tornata in studio per ultimare il suo percorso da tronista insieme a dame e cavalieri. Solo lei. Il dating show di Maria De Filippi dovrebbe concludersi il prossimo 9 giugno ma come il pubblico sa bene il programma è registrato e gli spoiler non mancano.

























Dopo l'uscita di scena di Alessandro Graziani, la scelta di Giovanna Abate che, lo ricordiamo, era già stata corteggiatrice di Giulio Raselli che aveva però preferito uscire dal programma con Giulia D'Urso, era tra Sammy Hassan e Davide Basolo, ovvero il famoso Alchimista che si è svelato al pubblico di Canale 5 solo qualche giorno fa. L'indiscrezione sulla scelta, che è stata registrata mercoledì 3 giugno, la fornisce il sito Il Vicolo delle News.















La puntata in questione dovrebbe andare in onda il prossimo 9 giugno, nella puntata che chiude questa stagione, ma stando alle anticipazioni svelate dal portale, sempre aggiornatissimo su quanto accade nello studio di UeD, Giovanna ha scelto Sammy Hassan. Sammy aveva iniziato a corteggiarla solo virtualmente quando la trasmissione era stata modificata per la pandemia da coronavirus. Cosa ha risposto Sammy a Giovanna?











Molti si aspettavano un possibile no da parte di Sammy Hassan e invece il corteggiatore ha risposto “Va bene proviamo”, sempre stando a quanto si legge su Il Vicolo. Delusione per l’altro corteggiatore di Giovanna Abate, Davide Bosolo che, come detto, solo nelle ultime puntate ha calato la maschera ispirata alla serie tv La casa di carte e svelato la sua identità.

