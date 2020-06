Lorella Cuccarini, la gioia è incontenibile. E festeggia la “bellissima notizia” in diretta

Momento molto bello quello vissuto oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno, nell’anteprima de ‘La Vita in diretta’. La conduttrice televisiva Lorella Cuccarini è apparsa raggiante ed ha espresso tutta la sua soddisfazione per un evento che l’ha resa estremamente felice. Merito dell’apertura dei confini regionali disposta dal Governo, dopo aver superato la fase più critica dell’emergenza sanitaria. Le sue parole sono state caratterizzate da sollievo e da una contentezza praticamente a 360 gradi.

La donna si è infatti rivolta così ai milioni di telespettatori, incollati davanti al piccolo schermo: “Da mezzanotte, dobbiamo dirlo, finalmente ci si può muovere all’interno di tutto il territorio italiano ed è una notizia bellissima”. Un vero e proprio festeggiamento da parte della bravissima Lorella, che poi ha dato vita ad un dialogo con il suo collega Alberto Matano. Ricordiamo che i due sono sempre stati al lavoro, anche nei periodi maggiormente bui dell’epidemia. (Continua dopo la foto)

























Durante l’appuntamento odierno su Rai 1, i due presentatori hanno quindi manifestato gioia per questo evento, mantenendo sempre il distanziamento fisico, così come impongono le regole. Alberto ha poi chiesto alla Cuccarini: “Ma quand’è che ci potremo abbracciare?”. E lei ha risposto: “Non lo so, ma secondo me fino al termine di questa edizione sarà difficile”. Matano, prima di iniziare la puntata, ha voluto commentare così il primo collegamento: “Cominciamo questo viaggio per l’Italia”. (Continua dopo la foto)























Il primo giugno, la conduttrice tv aveva invece commesso una gaffe: “Noi vi salutiamo e diamo la linea, come sempre, a Flavio Insinna con la sua Eredità”. Ma il game show non è andato in onda perché è stato dato spazio al Concerto per onorare la Festa della Repubblica. Nemmeno Matano si è accorto della gaffe della Cuccarini, infatti non l’ha corretta forse perché distratto ancora dai vari scherzi. Una defaillance che non è passata inosservata e che tutti hanno segnalato. (Continua dopo la foto)

Matano aveva invece raccontato in un’altra puntata la telefonata con la collega e neo mamma Eleonora Daniele: “Ma sai la cosa pazzesca, Lorella? Ieri c’è stato un giro di telefonate, ho sentito anche Mara Venier. Poi ho chiamato Eleonora Daniele, un’ora dopo il parto, e lei mi ha risposto”, aveva dichiarato. A sorprenderlo era stata la grande forza della presentatrice di ‘Storie Italiane’.

