Uomini e Donne, per Gemma Galgani si avvicina il momento della verità. Sembra infatti che qualcosa stia per succedere. C’entra, come al solito, Nicola Vivarelli, il contestatissimo Sirius che ha cominciato un lungo corteggiamento nei confronti di Gemma Galgani prima sui social, poi in studio. Ad una settimana dal termine del programma per la consueta pausa estiva, sono in molti a chiedersi cosa succederà tra i due. Anche perché la coppia ha subìto innumerevoli attacchi da Tina, Gianni e non soltanto a causa dell’enorme differenza di età che esiste (ben 44 anni).

Se, infatti, Gemma Galgani ha 71 anni, Nicola Vivarelli ne ha appena 26. Un motivo più che valido per buona parte dei telespettatori e delle persone in studio per pensare che il ragazzo non sia sincero. E pare, da diverse indiscrezioni, che la dama torinese sia destinata a ricevere una nuova batosta in amore.

























Sin dal primo momento in cui si è venuta a delineare, quella tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è apparsa un po' a tutti una strana coppia. La differenza di età è troppo eccessiva e ha fatto discutere un po' tutti sia all'interno che al di fuori degli studi. Se, però, si chiede in giro in quanti credono alla sincerità delle intenzioni del giovane Nicola nei confronti di Gemma? In pochissimi, anzi, quasi nessuno pensa che la conoscenza andrà bene.















Nicola Vivarelli, secondo i più, sta cercando solo visibilità in un programma in cui aveva provato ad entrare qualche anni fa non riuscendovi. La sua, quindi, sarebbe solo una mossa strategica. Il ragazzo, tra l'altro, sarebbe anche fidanzato. Peccato, però, che dall'altro lato Gemma Galgani sembra crederci. Dopo essersi presa insulti, parodie e aver sofferto di attacchi di gelosia per Valentina Autiero, la dama torinese rischia di nuovo una cocente delusione? Secondo i più è così, vediamo tutti i dettagli.











Persone molto vicine a Nicola Vivarelli, scrive il sito sempre ben informato Kontrocultura.it, hanno preannunciato che il ragazzo sta per ritirarsi dalla conoscenza con Gemma Galgani. D’altro canto, se la sua presenza in studio è solo per visibilità, cosa se ne farebbe di una relazione di cui non gli sarebbe mai importato nulla? La scusa sembra essere ormai pronta ed è una tra le più classiche che si sentono a Uomini e Donne. Dal momento in cui le restrizioni passeranno e potremo tornare a riabbracciarci e, comunque, riavvicinarci, Nicola Vivarelli potrebbe defilarsi dalla relazione sostenendo che con Gemma non c’è chimica. La sua, quindi, sarebbe stata un’iniziale attrazione mentale che poi, all’atto pratico, non si è tramutata in attrazione fisica. Cosa ne penserà Gemma Galgani?

