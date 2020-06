Anche per Barbara D’Urso questa strana stagione televisiva, caratterizzata dall’emergenza sanitaria, si avvia alla conclusione. Mentre Live – Non è La D’Urso andrà in onda fino al 14 giugno, Pomeriggio Cinque ha chiuso ufficialmente i battenti venerdì scorso, ma solo per la pausa estiva. Alla fine dell’ultima puntata, Carmelita ha salutato il suo amato pubblico e non è riuscita a trattenere l’emozione.

La conduttrice ha voluto ringraziare anche tutto il team di giornalisti che, soprattutto in questi ultimi mesi difficili l’hanno aiutata a portare avanti il programma: “Senza di voi non sono nulla! Grazie a tutti voi e a tutti coloro che sono stati qui, in pochi, con le mascherine”. Poi è arrivata la commozione e lei stessa, non riuscendo a trovare le parole, si è detta: “Ma che sono pazza?”. (Continua dopo la foto)

























Come sempre in questo periodo, però, in attesa che Mediaset comunichi il suo palinsesto, le voci sulla prossima stagione televisiva già corrono veloci. E, nemmeno a dirlo, Barbara D’Urso è la protagonista dei rumor. L’ultimissima indiscrezione arriva dal portale 361 Magazine, che tra le firme vanta anche quella di Alfonso Signorini, e parla di un cambiamento importante per Carmelita. (Continua dopo la foto)















In un editoriale dal titolo ‘Alfonso Signorini, la stella di punta di Mediaset’ si sottolinea anche come Barbara d’Urso perda dal proprio portfolio di programmi televisivi Domenica Live, restando quindi “con Pomeriggio Cinque e forse Live Non è la D’Urso“. “Se a settembre è ormai certo che inizierà il GF, in cui il conduttore sarà affiancato da Pupo, la data di inizio dello spazio della domenica potrebbe essere ottobre, e a questo punto non si chiamerebbe più Domenica Live”, si legge. (Continua dopo la foto)











“E si scontrerà con un’amica storica, con la Domenica In di Mara Venier. A Barbara D’Urso, quindi, resterebbero Pomeriggio 5 e, forse Live Non è La D’Urso. Anche se la conduttrice continua a ripetere che la sua edizione del GF Nip si farà…”. Come si ricorderà, il sito Davide Maggio aveva scritto che Signorini avrebbe avuto un programma domenicale prima di Domenica Live e i portali TvBlog e 361 Magazine sembrerebbero confermare che il nuovo show di Signorini non andrebbe in onda prima ma al posto di Carmelita. Ma per avere certezze bisognerà aspettare luglio, ovvero l’annuncio dei palinsesti Mediaset.

