La prova del cuoco, Claudio Lippi lo confessa durante l’ultima puntata. Nella puntata de La prova del cuoco andata in onda martedì 2 giugno, si è tenuta una sfida tutta romana. I concorrenti si sono sfidati nella preparazione di un piatto famosissimo, l’amatriciana. Ovviamente i cuochi che hanno gareggiato erano entrambi romani. Una sfida degna di nota quella tra Emanuele Diana, che Claudio Lippi definisce come sempre il “campione del mondo di carbonara” e di Simone Loi.

All'annuncio della gara tra i due chef sono partite le note della canzone Tanto pe' canta' di Nino Manfredi. A quel punto Claudio Lippi, felice, ha iniziato a muoversi al ritmo della canzone. Allora Elisa Isoardi gli ha chiesto: "Dalla Madunina fai così? Batti le mani suo cuore?". Si riferiva al fatto che Lippi ha origini milanesi. A quel punto Claudio Lippi ha replicato: "Ormai dal '72 c'ho un pezzo di Roma nel cuore, quella migliore, perché nel tempo è un po' degradata".

























In effetti sono abbastanza lontani i tempi di massimo splendore della Capitale che, però, resta sempre una città come non ne esistono al mondo. Mentre Claudio Lippi annunciava i due cuochi in sfida, in particolare quando ha presentato Stefano Loi, gli è venuto in mente un altro Loi del passato, il pugile Duilio. A quel punto il cuoco in gara ha detto: "Come no, Duilio Loi, parente, cugino di nonno. È stato l'unico italiano nella Hall of Fame del pugilato".















Claudio Lippi è uno con la battuta sempre pronta e quando il concorrente ha fatto sapere che il pugile è un suo parente alla lontana, non ha perso occasione per dire la sua. Dopo le parole dello chef Elisa Isoardi ha detto: "Allora siamo in vantaggio". E Lippi: "Sì, se vi prendete a botte. Se cuciniamo, il campione ce l'ho io ed è Emanuele Diana". Claudio Lippi è molto amato ed è uno che ama il suo lavoro per questo si augura di poter tornare a La prova del cuoco anche il prossimo anno. Ma ancora non si sa nulla, anzi si è parlato della possibilità che il programma non ci sia.









“Sono voci che non hanno ancora trovato ufficialità…Staremo a vedere cosa deciderà la Rai che ha il pieno diritto di fare le scelte che ritiene più opportune anche se auspico che tengano conto che nel 2020 La prova del cuoco festeggerà i 20 anni dal suo esordio…” ha detto al riguardo Lippi in un’intervista a Superguidatv.it.

