Gerò Carraro e Simona Ventura non stanno più insieme da qualche tempo e non è ancora ben chiaro il motivo della fine della loro relazione. Intanto lei ha trovato in Giovanni Terzi un nuovo spiraglio, una bella sorpresa se si considera che in seguito alla frattura con Carraro temeva di dover rimanere da sola.

“Pochissimi alla mia età hanno la fortuna di incontrare una persona che faccia loro cambiare idea. Io ho incontrato un uomo meraviglioso che mi ha ripagato di delusioni e sofferenze del passato”, ha detto la Ventura al settimanale Chi. Non si tratta certo di una spiegazione su quanto accaduto fra lei e Gerò, ma forse leggendo fra le righe si può intuire che cosa sia andato storto fra loro. Terzi di contro ha sottolineato di recente, tramite Gente, che la nascita della relazione fra lui e la Ventura non è strettamente collegato con la fine del rapporto fra la sua futura moglie e il figlio di Nicola Carraro. Continua dopo la foto

























Gossip e parte, a tenere banco è una foto pubblicata da Gerò Carraro in cui è insieme alla figlia Caterina. Poi posta un’altra immagine con lei e confessa cupo: “E’ più di un anno che non sento la tua vocina”. Rivela una situazione di cui nessuno era a conoscenza finora: la presentatrice, all’inizio in buoni rapporti con l’ex compagno, poi si sarebbe completamente staccata da lui. La conseguenza inevitabile di questa situazione avrebbe portato a un drastico allontanamento della figlia Caterina da Gerò. Continua dopo la foto



















Gerò Carraro e Simona Ventura, ora appassionata con Giovanni Terzi, hanno cresciuto Caterina insieme. Arrivata in famiglia in affido piccolissima, figlia di una parente della conduttrice, la bimba nel 2014 è stata ufficialmente adottata dalla 55enne, già mamma di Niccolò, 21 anni, e Giacomo, 20, avuti dall’ex marito Stefano Bettarini. Continua dopo la foto











La Ventura al momento non replica a Gerò Carraro e sicuramente non lo farà. A Caterina, invece, per il suo compleanno, scrive una lunga dedica: “Eccoci qui mia splendida principessa… E sono 14. Sai, ho pensato tanto a questo momento… Un po’ perché sono legata alla canzone di Adriano Celentano ‘Il tempo se ne va’ (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto 14 anni), un po’ perché questo è il tuo tempo e l’età che molti genitori temono. Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme! Buon compleanno, ti voglio tanto bene, la tua mamma”.

Ti potrebbe interessare: “Spero che tutti capiscano”. Addio Belen-Stefano, frecciatine e foto. De Martino rompe il silenzio