“Bellissimi!”. Amici, sboccia l’amore tra i due ex allievi. Zitti zitti ma… le foto parlano chiaro

Amici, la scuola più famosa d’Italia, ‘sforna’ ogni anno nuovi talenti e amori. Basti pensare a Stefano De Martino ed Emma Marrone, entrambi ex allievi della scuola, la cui storia è stata per tanto tempo sotto i riflettori. Ma ci sono anche amori tra insegnanti ed ex allievi, come quello tra Veronica Peparini e Andreas Muller, che è nato dopo la fine del programma e procede ancora oggi a gonfie vele, o quello tra l’ex insegnante Luca Pitteri e l’ex allieva Brigida Cacciatore, che hanno avuto anche un bambino. Anche due ex ballerini del programma, entrambi protagonisti della stessa edizione, si sono innamorati.

Stiamo parlando di Bryan Ramirez e Paola De Filippis. Il ballerino colombiano, che ha fatto innamorare le fan dello show per il suo talento e la sua bellezza, arrivò fino alla quarta puntata del serale, avvicinandosi anche al premio finale. Diverso, invece, il percorso di Paola, che lasciò la scuola già durante il pomeridiano. I due si sono molto avvicinati dopo la fine della loro esperienza televisiva e oggi formano una splendida coppia, come dimostrano le tante foto che pubblicano sui rispettivi profili social. Continua dopo la foto

























La loro storia è nata piuttosto recentemente perché tre anni fa, quando Brian partecipò alla diciassettesima edizione del talent, era fidanzato da tempo con un’altra ragazza con la quale si è poi lasciato. Ma fu proprio ai provini per entrare che incontrò la bella Paola e, dopo qualche tempo, fra loro è sbocciato l’amore! Continua dopo la foto















Classe 1996, Paola De Filippis è originaria di Bari e all’età di tre anni ha iniziato a studiare già danza. Un cammino che sembrava già essere segnato, quello di Paola De Filippis che all’età di 13 anni ha deciso di fare le audizioni per il Teatro La Scala di Milano dove all’età di 18 anni è giunta anche al diploma. La vita di Paola De Filippis è fatta di forza e mancanze, dal momento che all’età di 13 anni è andata a vivere da sola e questo ha fatto sì che imparasse, fin da subito, a cavarsela da sola anche se ha ammesso che la mancanza della famiglia è un qualcosa che ha provato molto. Continua dopo la foto











Una vita rivolta alla danza, è questo quello che Paola De Filippis oggi vuole per sé stessa, anche se in passato ha amesso che ci sono stati momenti di debolezza in cui ha pensato di voler mollare tutto e di dedicarsi ad altro, anche se alla fine la voglia e la passione che l’hanno spinta fino ad oggi hanno sempre prevalso e avuto la meglio. Un percorso, quello nella scuola di Amici 17, che Paola De Filippis ha ammesso che fosse completamente diverso da quello a cui lei è abituata in teatro, ma che oggi le faccia bene non solo per una crescita a livello professionale ma anche a livello umano.

