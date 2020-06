Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi non sarebbero più una coppia. La notizia l’ha data Dagospia e nonostante le rassicurazioni della coppia sembra che qualcosa di vero ci sia. A fare chiarezza, come detto, era stata indirettamente Alessia Marcuzzi, lasciando che più delle parole parlassero le immagini.

Le voci, però, dopo un iniziale silenzio, sono state smentite proprio dalla coppia che ha mostrato alcuni momenti della loro quotidianità. E, per lasciarsi i pettegolezzi alle spalle, la conduttrice ha deciso di prendersi alcuni giorni di vacanza. Alessia Marcuzzi, mostrando il compagno comodamente seduto sul divano di casa in alcune delle sue stories su Instagram, ha provato indirettamente a mettere a tacere i pettegolezzi che da giorni circolavano sul suo matrimonio. Continua dopo la foto

























Per allontanarsi dal gossip, poi, ha deciso di regalarsi alcuni giorni di meritata vacanza. A farle compagnia una persona speciale: la figlia Mia, nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti.Su Instagram, così, Alessia Marcuzzi ha pubblicato le immagini della bellissima località di mare, Ponza, dove sta trascorrendo alcuni giorni in totale relax. Nelle immagini, accompagnate solo da un cuoricino azzurro come didascalia, compare la figlia Mia che, felicemente, si gode le giornate di sole con la madre. Continua dopo la foto















Non c’è ombra, invece, del marito Paolo Calabresi Marconi, probabilmente rimasto a Roma. Per questi giorni che seguono il polverone, quindi, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha scelto di passare la vacanza sola con la figlia più piccola.La storia tra Alessia e Paolo, d’altronde, prima dell’indiscrezione sull’imminente separazione, sembrava proprio andare a gonfie vele. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram ☀️ Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 31 Mag 2020 alle ore 3:33 PDT



I due, infatti, da quando si sono sposati vivono a Roma, in compagnia dei figli della conduttrice: Mia e Tommaso, nato dall’amore con il campione di calcio Simone Inzaghi. Vederli insieme, mano nella mano non è mai stato difficile. Nessuna crisi matrimoniale, quindi, sembra mai averli coinvolti, almeno fino ad oggi. Al rientro dalla sua vacanza con la figlia più piccola, Alessia Marcuzzi ritornerà a parlare del gossip per chiarire una volta per tutte la situazione con i suoi fan? Smentirà definitivamente la possibilità della separazione da Paolo Calabresi Marconi o preferirà non alimentare ulteriormente i pettegolezzi?

