“Flavio Insinna…”. Lorella Cuccarini, che gaffe! È successo in diretta e tutti hanno notato

Nella puntata di ieri, lunedì 1 giugno, la conduttrice de ‘La Vita in diretta’ Lorella Cuccarini ha commesso una gaffe. Una volta terminata la sua intervista con l’attrice Barbara Bouchet, è arrivato al suo fianco il compagno di avventura Alberto Matano. Come succede spesso durante il pomeriggio, sono state fatte alcune battute scherzose e poi la donna si è lasciata andare ad un’affermazione che è stata impossibile da non notare. Infatti, si sono tutti subito accorti dell’errore di Lorella.

In particolare, durante i saluti finali ha affermato: “Noi vi salutiamo e diamo la linea, come sempre, a Flavio Insinna con la sua Eredità”. Invece, l’appuntamento quotidiano con il game show non è andato in onda perché è stato dato spazio al Concerto per onorare la Festa della Repubblica. Nemmeno Matano si è accorto della gaffe della Cuccarini, infatti non l’ha corretta forse perché distratto ancora dai vari scherzi. Una defaillance che non è passata inosservata. (Continua dopo la foto)

























Tutto è dunque successo dopo aver salutato la Bouchet. Alberto le ha detto: “Mi sto avvicinando” in modo scherzoso. Infatti, ha tentato di avvicinarsi sempre più cercando di ‘infrangere’ bonariamente le regole. E la Cuccarini allora ha affermato: “Non ci possiamo avvicinare troppo”. Un’ennesima dimostrazione del grande feeling che c’è tra i due, nonostante in passato siano uscite fuori tantissime voci che li davano in conflitto. E c’era chi dicesse che la coppia volesse dividersi. (Continua dopo la foto)























Qualche giorno fa è stato ospite il cantante Bobby Solo nella trasmissione di Rai 1 ed era stato ricordato il compianto Little Tony. Lorella aveva detto: “Per te era un collega, ma anche un grande amico…”. E ha aggiunto: “Domani, peraltro, saranno sette anni dalla sua scomparsa”. Lorella Cuccarini aveva poi aggiunto al cantante: “So che entrambi siete sempre stati pazzi di Elvis Presley”. E successivamente l’artista si era lasciato andare ad un vero e proprio omaggio musicale. (Continua dopo la foto)

Bobby aveva anche dichiarato: “Questa canzone tu e Little Tony l’avete cantata insieme una volta”. Un ricordo affettuoso di un grande cantautore che l’Italia non potrà mai dimenticare. Dopo aver intervistato Bobby Solo, Lorella Cuccarini aveva detto: “Oggi è un giorno importante, perché sarebbe stato il compleanno di un gigante della televisione, uno dei padri del piccolo schermo: mi riferisco a Mike Bongiorno”.

“Sul trono!”. Uomini e Donne, adesso è sicuro: lo vedremo prestissimo per la gioia di Maria De Filippi