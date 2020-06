Da qualche giorno di Ignazio Moser si erano perse le tracce. L’ex gieffino, ancora nella sua tenuta di Trento, ha passato la quarantena lavorando accanto a suo padre Francesco nella grande tenuta di famiglia, dedicandosi a molte attività manuali e facendo delle belle passeggiate nei meravigliosi paesaggi della sua terra, pubblicando sempre le immagini sui social.

Negli ultimi giorni, però, l'ex gieffino è stato un po' meno attivo del solito su Instagram e poco fa ha spiegato il motivo di questa 'assenza' con un nuovo post. Ignazio ha pubblicato una foto in cui è felice e sorridente, accompagnandola con una didascalia molto chiara. "In tanti mi state chiedendo se va tutto bene", ha scritto Ignazio Moser, specificando poi che le cose vanno benissimo.

























"Sto cercando di concentrarmi sul mio e sul nostro futuro e lo faccio partendo da me, da noi e dalle nostre priorità, senza mai dimenticarmi di sorridere". Con queste parole Ignazio ha voluto tranquillizzare i suoi tantissimi fan. Le cose tra lui e Cecilia vanno al meglio, a quanto pare, e la lontananza dai social è solo un modo per essere più concentrato sulla vita 'reale'.















Ignazio è nato a Rento il 14 luglio 1992 ed é figlio di Francesco Moser, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti. Segue fin da piccolo le orme del padre, e nelle categorie Allievi e Juniores gareggia con l'US Montecorona di Giovo. Il 25 agosto 2010 vince il titolo italiano nell'inseguimento individuale juniores ai campionati italiani di ciclismo a Mori battendo in finale Paolo Simion.











Nel 2011 debutta tra i Dilettanti Elite/Under-23 con il team bresciano Lucchini-Maniva Ski, e nel 2012 passa alla trevigiana Trevigiani-Dynamon-Bottoli. In due anni vince due corse del calendario nazionale, la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polverini Arredamenti. Nel 2013 passa alla BMC Development, squadra Under-23 affiliata al team World Tour statunitense BMC Racing Team. In stagione vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre ai Campionati europei su pista in Lituania.

Dopo aver debuttato in televisione come opinionista del Giro d’Italia 2017 nella trasmissione di Rai 2 La grande corsa, l’11 settembre 2017 entra nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente del programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

