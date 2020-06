“Ogni momento è un nuovo inizio”, queste intanto sono le prime parole di Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne: parole che dicono tanto perché da Camogli l’ex corteggiatore si dice pronto a ricominciare. E fa bene: è vero che era molto preso da Giovanna ma è anche vero che rattristarsi per qualcuno che non ti vuole e che è innamorato di un altro non ha senso e non porta a nulla. Non possiamo quindi che augurargli un nuovo inizio coi fiocchi in quest’estate che tutti attendiamo da mesi.

E magari, chissà, lo rivedremo proprio a Uomini e Donne nei panni di tronista, con la benedizione di Maria De Filippi. Quella della redazione sarebbe nel caso una scelta da promuovere a pieni voti perché Alessandro non è solo un bel ragazzo ma è anche molto educato e ha dato dimostrazione di mettere tutto sé stesso in una conoscenza: non sarebbe insomma un tronista farlocco. Incrociamo le dita, anche perché senza un tipo interessante come lui la prossima stagione potrebbe partire molto male con gli altri due eventuali tronisti. Continua dopo la foto

























Alessandro Graziani è un giocatore di pallavolo nella serie A3, dove ricopre il ruolo di schiacciatore. Alessandro Graziani è conosciuto al grande pubblico per la vicinanza che ha instaurato con Serena Enardu a Temptation Island Vip 2019 e per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne di Giovanna Abate. Una volta terminata la conoscenza con Giovanna, torna in studio per conoscere nuove donne ma nella puntata del 20 maggio Alessandro torna a corteggiare Giovanna dopo che la tronista decide di seguirlo fuori dallo studio, per convincerlo a rimanere. Continua dopo la foto















Dopo la partecipazione a Temptation Island, Alessandro Graziani partecipa a Uomini e Donne 2020 come corteggiatore. Qui le tronista Giovanna Abate e Sara Shaimi hanno avuto una discussione proprio a causa del corteggiatore: entrambe erano infatti interessate al pallavolista. Alessandro comunque si è dichiarato per Giovanna Abate, e tra i due si è subito acceso un grande feeling, anche se secondo il pubblico Giovanna ha instaurato lo stesso rapporto che aveva prima con Giulio Raselli. Continua dopo la foto











Giovanna Abate e Alessandro Graziani durante il lockdown non possono frequentarsi dal vivo a causa dell’emergenza coronavirus, ma continuano la loro conoscenza in maniera virtuale. Nella puntata in onda l’11 maggio Alessandro decide di uscire dal programma e di smettere di corteggiare Giovanna. La ragazza infatti a suo dire non gli ha mostrato sufficiente interesse e inoltre l’interesse di Giovanna per gli altri corteggiatore come Sammy è sicuramente superiore a quello che prova per lei.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, mai così poche vittime da 2 mesi: giù anche i contagi