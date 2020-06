Uomini e Donne, colpo a sorpresa. Per Gemma Galgani torna una vecchia conoscenza che potrebbe far saltare il banco con Nicola. A parlare di questo rapporto è stato anche Juan Luis Ciano, suo ex chiacchieratissimo corteggiatore eliminato dopo che lei capì di non essere realmente desiderata da lui.

Finora il napoletano non aveva detto mai nulla al riguardo ma leggendo un commento scritto sotto alla foto di suo figlio si è lasciato scappare qualcosa che non potevamo non condividere con voi; il post è quello che vedete qui di seguito e il commento scritto da un follower è il seguente: “Non mandarlo a Uomini e Donne. Che c’è Gemma ancora in circolazione. Adesso è passata ai ragazzi. Che vergogna. ma non ha una dignità quella donna?”. “No – questa la risposta dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne Over -, non ce l’ha”. Di lì tutta una serie di accuse anche a lui che – come senz’altro ricorderete – non è uscito proprio al meglio dalla trasmissione di Canale 5. Continua dopo la foto

























Gemma intanto su Instagram ha voluto ricordare quando il suo ex le propose di sposarsi e lo fece in un castello, quindi non sa assolutamente nulla delle parole di Juan Luis che all’epoca fece davvero breccia nel suo cuore. Nessun riferimento invece a Nicola, neanche alle ultime indiscrezioni che lo vorrebbero fidanzato. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo. Continua dopo la foto















Juan Luis Ciano è originario del Venezuela, ma vive in Italia da quando ha 13 anni. Il trasferimento è stato causato dal lavoro del padre che era un rinomato dottore e si è trasferito in Italia. Juan Luis ha avuto perdite importanti: i genitori sono morti quando avevano 61 e 63 anni, e Juan perde anche la sorella che viene a mancare a causa di un mieloma. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Sono orgoglioso di essere tuo padre, Mio figlio Giuseppe ♥️ Un post condiviso da Juanluis Ciano (@juanluisciano) in data: 31 Mag 2020 alle ore 12:40 PDT



Il dolore non finisce qui: la figlia Elena a soli 25 anni viene a mancare a causa di un incidente stradale. Juan non si è arreso alle avversità della vita, attualmente vive a Sant’Antimo in provincia di Napoli e ha una figlia di 18 anni di nome Virginia che frequenta il liceo.

