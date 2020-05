“Sta con lei!”. Uomini e Donne, bomba su Nicola: la dritta è sicura, viene giù tutto. Gemma ammutolita

Nicola Vivarelli potrebbe trovarsi nei guai. La ‘bomba’ viene lanciata da Biagio D’Anelli su Instagram. Pare che Srius abbia pensato per bene a come crescere in visibilità, con la complicità della madre e non solo, anche di una presunta fidanzata. Stando all’indiscrezione, il corteggiamento verso la dama torinese sarebbe solo una bella messa in scena per mettersi in mostra.

Tante le polemiche sollevate in seguito alla partecipazione di Nicola come corteggiatore di Gemma Galgani. La differenza d’età tra i due non può passare inosservata e il caso di “Sirius” non sarebbe l’unico nella storia di Uomini e Donne a rivelarsi un mero tentativo di accaparrarsi un po’ di visibilità e di successo. I dubbi su una strada spianata e i “Guai in arrivo”, come scrive Biagio D’Anelli su Instagram, verrebbero da un’approfondita analisi di come stanno procedendo gli eventi in studio. (Continua a leggere dopo la foto).

























Biagio DìAnelli scrive esattamente così: “Abbiamo riso e abbiamo scherzato, ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità (mi spiace) per Gemma”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Tanti i commenti tra cui quelli dell’opinionista Karina Cascella: “Lo sbarbatello, come dice il mio amico Biagio D’Anelli pare sia fidanzato e vi posso dire che si sapeva che mentiva, dai. Ma lei, Gemma, resta a questo punto la peggiore, in entrambi i casi: sia se crede a lui, perché non avrebbe dignità, sia se cavalca anche lei l’onda della visibilità. Ma che ca**o, in 10 anni che sta là, io dico ma può essere mai che non va mai via? E dai!”. (Continua a leggere dopo la foto).









Ma alcuni utenti vorrebbero anche qualche prova concreta: “Prove le parole sono aria fritta. Pubblica una foto vedila a un giornale. Se sei così convinto avrai delle prove l’avrai visto. I sentito dire non bastano più”, “Ma sei sicuro di ciò che dici Biagio non credo sia fidanzato”. Accanto a chi lo sospettava da diverso tempo: “Cosa non farebbero per un po’ di visibilità ! Fai bene a dire le cose per Come Stanno!”. Gemma ammutolita, ma cosa dirà quando le voci che corrono sul conto di Sirius riusciranno a raggiungere anche lei? La delusione sarà sicuramente tanta.

