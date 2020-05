“Ko”. Gigi D’Alessio, che botta! La notizia è arrivata poco fa

Paolo Bonolis è inarrestabile. Lo confermano i dati Auditel che vedono il suo Ciao Darwin in replica, raccogliere il consenso pubblico anche dopo la messa in onda dell’ultimo sabato televisivo italiano. In coppia con Luca Laurenti, Paolo Bonolis prova a ‘schiacciare’ Gigi D’Alessio e ci riesce, spedendo il ‘rivale’ al secondo posto nella classifica di gradimento delle messe in onda sul piccolo schermo.

Tutto vero, ancora una volta. Ciao Darwin vince e batte Gigi D’Alessio, raggiungendo il 18.1% di share. Ben 3.538.000 sono stati i telespettatori che hanno di gran lunga preferito Bonolis a Gigi, che ottiene il 12.3% di share, con un pubblico pari a 2.389.000 di italiani. Chi lo avrebbe mai detto che la replica di “Gigi, questo sono io” venisse superato in questo modo? Eppure lo show di Gigi D’Alessio in onda su Rai1 si è posto come un’ottima occasione per i fan di rivedere il cantante napoletano accanto a Anna Tatangelo. (Continua a leggere dopo la foto).

























La coppia, come si sa, ha deciso di interrompere la relazione nel mese di marzo, sollevando non poche polemiche a svariati dubbi sulle motivazioni che hanno spinta a prendere una decisione così tanto drastica. E con “Gigi, questo sono io”, per i più accaniti sostenitori della coppia, è stato possibile rivivere con animo nostalgico l’esibizione in coppia della canzone che ha fatto sbocciare il loro amore. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma i dati Auditel del preserale hanno aggiudica alla Rai una piccola rivincita, posizionando I Soliti Ignoti al primo posto rispetto al tg satirico di Antonio Ricci. Con uno share del 19.8% e i suoi 4.581.000 spettatori, i Soliti Ignoti battono Striscia la Notizia che si assicura in ogni caso il suo piccolo successo, con lo share di 16.9% di share pari a 3.908.000 spettatori. (Continua a leggere dopo le foto).









E la Rai continua a vincere anche con L’Eredità, che con uno share pari al 21.8% e la meraviglia di 3.750.000 teleutenti, ha avuto la meglio su Avanti un altro, seguito da 2.792.000 persone, quindi per uno share del 16.9%. La Mediaset riprende quota con la soap opera. Beautiful raggiunge quota di 2.985.000 spettatori con il 16.3% di share, battendo Il Segreto e il suo 12.8% di share ovvero 1.753.000 telespettatori pronti a gustarsi il finale a sorpresa.

