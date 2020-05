“Col cuore”. Andreas Muller, nei suoi pensieri non c’è solo Veronica Peparini: le sue parole sono inequivocabili

Non sarà uno dei finalisti di Andreas Muller ma le sue parole fanno rumore e arrivano al cuore. Il ballerino è entusiasta dopo la semifinale di Amici Speciali, e non solo per essere riuscito a dare il meglio di sé ma anche perché al suo fianco continua ad esserci Veronica Peparini, conosciuta – come senz’altro saprete – durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi.

“Grazie a voi – questo il post che Andreas ha scritto di recente sulla sua partecipazione al talent show di Canale 5 -. Per i messaggi. Per vedere sempre più in là di ciò che sembra. Grazie – ha aggiunto – perché anche se pensate che siano solo messaggi, alcune volte hanno un potere su di me di condizionarmi in bene o in male. Grazie per il bene”. E non è neanche l’unico messaggio che Muller ha scritto dopo la semifinale di Amici Speciali; basti pensare ad esempio al seguente post in cui si dice orgoglioso e felice di aver potuto far parte del programma di Maria De Filippi. Continua dopo la foto

























Il rapporto con Veronica Peparini contribuisce senz’altro alla sua serenità, visto che con la coreografa va tutto sempre meglio: negli ultimi video ad esempio si vede Andreas raccontare cos’ha comprato per l’arredamento del loro nido d’amore, cioè una lampada smart con la struttura che raffigura le tre scimmie sagge, un tappeto e dei cuscini per il divano molto carini e le iniziali giganti dei loro nomi. Continua dopo la foto















Nato il 2 Giugno 1996 a Singer (Germania), Andreas Muller ha 23 anni. Da piccolo si trasferisce in Italia, dove ancora oggi vive. La passione per la danza nasce all’età di 9 anni e a 15 ha iniziato a frequentare l’Accademia e la strada dove ha studiato l’Hip Hop e la Break Dance. A 17 anni è entrato a far parte della prima compagnia di danza che gli permette di calcare i primi palchi. Continua dopo la foto











Dopo il diploma al Liceo turistico di Fabriano (Ancora), continua ad inseguire il suo sogno fino a diventare insegnante di ballo. Qui inizia a dar via alla sua carriera con le prime esperienze, anche in tv. Tra queste vi è quella ad Italia’s Got Talent, dove partecipa insieme alla sua crew, classificandosi secondo. Nel 2016 ha deciso di provare ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, riuscendo a raggiungere il Serale. Durante la preparazione a questa cruciale fase, però, il ballerino si è infortunato ed è stato costretto ad abbandonare il programma. Un duro colpo per Andreas Muller, il quale aveva creduto tanto in questo sogno.

Ti potrebbe interessare: