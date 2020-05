Anche questa stagione di Uomini e Donne si avvia alla conclusione. Stagione ‘strana’ perché, come accaduto ad altre trasmissioni, si è interrotta a causa dell’emergenza sanitaria ed ha finito per mischiare il Trono Classico con quello Over. Del primo in realtà è rimasta in gioco solo Giovanna Abate che, dopo un paio di settimane di corteggiamento via chat insieme alla collega Gemma Galgani, è tornata in studio per ultimare il suo percorso da tronista insieme a dame e cavalieri.

La scelta si avvicina: il programma di Maria De Filippi dovrebbe concludersi il prossimo 9 giugno ed è tra Sammy e Davide Basolo (il famoso Alchimista), dopo l'uscita di scena di Alessandro Graziani. E mentre cresce la curiosità sul corteggiatore che Giovanna deciderà di scegliere, non si arresta quella sulla frequentazione di Gemma e Sirius.

























Una frequentazione che prosegue ma con mille dubbi di pubblico e opinionisti. Sin dal suo arrivo in studio per corteggiare Gemma Galgani, Nicola Vivarelli ha attirato non poche critiche. Gli spettatori non credono, infatti, nel suo interesse per la dama, visti gli oltre 40 anni di differenza di età. E per molti, Tina Cipollari in primis, il 26enne starebbe solo sfruttando la popolarità della Galgani.















Ma non solo Tina tra Gemma e Sirius. Ora, come riporta Il Giornale, una nuova "bomba" potrebbe incrinare ulteriormente il loro neonato rapporto. Secondo nuove indiscrezioni circolate sul web, infatti, il 26enne sarebbe fidanzato. Non è la prima volta che circolano rumor su di lui, ma l'ultima segnalazione che è arrivata nelle scorse ore attraverso il profilo ufficiale della blogger Deianira Marzano potrebbe davvero mandare in crisi Gemma, che è molto presa da lui. Un utente avrebbe commentato uno degli ultimi post della Marzano facendo una rivelazione scottante sul giovane cavaliere.











“Lavoro per le navi della Carnival Crociere, volevo dire che lo spasimante di Gemma si trova in tv per visione televisiva e d’accordo con la sua ragazza e la sua mamma – scrive l’utente, che si presenta come collega di Sirius – Lo sappiamo tutti noi colleghi cosa sta facendo, ma adesso basta è vergognoso, sta umiliando tantissimo la nostra divisa e la nostra compagnia”. Quindi Nicola sarebbe finito in tv con la complicità silenziosa della fidanzata e della madre ma non svela ulteriori dettagli. La domanda è: come reagirà Gemma Galgani alla nuova indiscrezione?

