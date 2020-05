Pesante abbandono ad ‘Amici’. La trasmissione condotta da Maria De Filippi non potrà più contare sulla presenza della ballerina professionista Elena D’Amario. L’annuncio ufficiale è giunto proprio dalla diretta interessata, attraverso un post pubblicato sui social. Non si tratta comunque della prima volta in assoluto che faccia una scelta simile, visto che in passato si è recata anche in America per poter prendere parte a suggestive esperienze professionali con compagnie molto note.

Ecco quanto scritto dalla giovane su Instagram: “Team work. Ti voglio bene frà. Anche questo progetto l’abbiamo portato a termine con un super team in un momento tanto difficile. Tornare sul set con persone fantastiche, generose e appassionate del proprio lavoro non ha prezzo. Poi un in bocca al lupo speciale alla mia Amici Family per stasera! (ieri n.d.r.). Performers, squadra tecnica, tutti! Vi guarderò e applaudirò with love”. Dunque, un saluto che sembra momentaneo. (Continua dopo la foto)

























Ben oltre 35.500 i like ottenuti dal suo post. Tra coloro che ovviamente si sono dispiaciuti e altri entusiasti per la sua nuova avventura, spiccano questi messaggi: “Non vediamo l’ora di vedere il nuovo progetto”, “Stupenda Ele, vogliamo vederlo!”, “La tua luce manca tantissimo”, “La tua mancanza si sente”, “Sei adorabile, piccola stella”, “In bocca al lupo per il futuro”, “Ma come si fa senza di te?”, “Spacca tutto come sempre, in bocca al lupo per il progetto”. (Continua dopo la foto)























Nella puntata del 29 maggio c’è stato il siparietto che ha visto protagoniste Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Dopo tanti scherzi della padrona di casa (la scorsa puntata aveva architettato un finto arresto), per l’attrice romana è arrivato il momento di vendicarsi. La conduttrice si è ritrovata infatti a dover affrontare un giochino divertente: un quiz con domande difficilissime e risposte piene di doppi sensi in cui ad ogni errore Maria De Filippi era costretta a rompersi un uovo in testa. (Continua dopo la foto)

Sabrina Ferilli ha sbottato in diretta contro l’amica Maria De Filippi: “Ma che ca*** hai combinato!”. Risate su risate in studio. Poi la conduttrice ha avvertito Sabrina Ferilli: “Comunque sei una scema. Non si poteva fare questo gioco. Preparati perché che c’è ancora una puntata”. E c’è già quindi grandissima attesa su ciò che accadrà nell’atto conclusivo della trasmissione di Canale 5.

