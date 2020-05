“Stop!”. Barbara D’Urso, la notizia è ufficiale: la decisione di Mediaset

Quella di oggi, venerdì 29 maggio, è stata l’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5’. Dopo un vero e proprio tour de force, infatti non si è mai fermata nemmeno durante la fase più delicata dell’emergenza sanitaria, adesso Barbara D’Urso si dovrà necessariamente stoppare. La stagione estiva si avvicina e il suo programma va dunque in ferie. A partire dal primo giugno Canale 5 inizierà a puntare su diversi film, che terranno compagnia a milioni di telespettatori Mediaset.

Sulla rivale Rai invece continuerà ad andare in onda 'La Vita in diretta' condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, prima de 'La Vita in diretta estate' che sarà presentata da Andrea Delogu e Marcello Masi. Anche in questa stagione televisiva, la trasmissione di Carmelita è andata più che bene, quindi è inevitabile una sua riconferma. Ed è stata proprio la padrona di casa a rivelare una notizia per il futuro, che ha fatto felici i suoi fan, che non vedono già l'ora di guardarla ancora.

























La D'Urso ha quindi annunciato che tornerà a condurre 'Pomeriggio 5' a partire dal prossimo mese di settembre, in particolare proprio nei primi giorni dello stesso. Staranno a farle compagnia gli opinionisti Andrea Mainardi e Patrizia Groppelli. Inoltre, sempre a settembre Barbarella sarà protagonista anche con 'Domenica Live', che si è interrotta per il male del momento. Ma c'è un altro suo programma che invece andrà in onda ancora per un po' di tempo.























Ci riferiamo a 'Live – Non è la D'Urso'. Quest'ultima trasmissione sarà trasmessa fino al 14 giugno, nonostante inizialmente si era pensato di concluderla a fine maggio. Dal 15 dello stesso mese potrà finalmente godersi le vacanze a tutti gli effetti. Si ricaricherà le sue batterie, prima di ricominciare a pieno regime con tutti i suoi programmi. Sicuramente la sua speranza e quella di tutti gli italiani è che possa esserci una situazione migliore da un punto di vista sanitario per rivedere il pubblico in studio.

Nelle scorse ore Barbara D’Urso si è soffermata anche sul sesso, parlando con il direttore di ‘Novella 2000’, Roberto Alessi: ““Non lo so, non ricordo come si fa! Sono anni che non lo faccio”. La D’Urso ha dunque confessato davanti a tutti di non avere rapporti. E chi se lo immaginava! Negli ultimi giorni Barbara D’Urso ha postato una foto del suo passato: si tratta di una foto inedita che la ritrae con l’ex Mauro Berardi e con il pancione.

