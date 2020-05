Cercare di perdere peso richiede molta forza di volontà, allenamento e un radicale cambio di stile di vita. Ed è esattamente ciò che la maggior parte dei patologicamente obesi protagonisti di “Vite al limite” devono fare per tornare a un peso forma e vivere una vita normale e sana.

Sotto la cura e la supervisione del famoso chirurgo iraniano-americano Younan Nowzaradan o Dr. Now, queste persone seguono un rigoroso programma di dieta ed esercitano la routine in modo da ottenere l'approvazione per l'intervento bariatrico per perdere peso. Alcune storie di pazienti sono finite in tragedia, altre sono grandi storie di successo. Steven e Justin Assanti sono due fratelli che hanno fatto la loro prima apparizione nello show nella stagione 5. Arrivati in Texas, Steven Assanti pesava quasi 370 chili e suo fratello gemello Justin è arrivato a pesare 270 chili.

























Sebbene i fratelli non possano sopportarsi a vicenda, il padre fa le valigie per viaggiare attraverso il paese in cerca di aiuto, nel disperato tentativo di salvare la vita di entrambi i suoi figli. I fratelli Assanti hanno iniziato a trovare conforto nel cibo dopo un'infanzia traumatica. La loro madre alcolizzata li trascurava e infine li ha abbandonati. Steven e Justin sono diventati i personaggi più importanti della serie a causa del comportamento del fratello maggiore.















Non solo Steven ha continuamente interrotto la dieta del Dr. Now, ma ha anche cercato di manipolare medici e infermieri per alimentare la sua dipendenza da antidolorifici. Dopo una riabilitazione in clinica, sia Steven che Justin sono stati in grado di perdere abbastanza peso da soli per l'intervento bariatrico. Da allora hanno continuato a perdere peso e hanno lavorato duramente per tenere il passo con uno stile di vita sano e in forma.









Steven si è sposato con Stephanie Sanger, è riuscito a mantenere la sua perdita di peso ed è felice di aver trovato l’amore. Justin è molto più attivo sui social, dove tiene i fan aggiornati sui suoi progressi. È tornato nella sua città natale, Cranston, nel Rhode Island.

