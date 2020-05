Gemma Galgani e Sirius. La coppia continua a tenere banco all’interno di Uomini e Donne. Qualche giorno fa era spuntato anche un profilo Tinder del corteggiatore che aveva mandato Gemma Galgani su tutte le furie. Nella puntata di oggi Gemma Galgani vuole sapere qualcosa in più, visto che nei giorni scorsi sono spuntati like di troppo che hanno mandato in fibrillazione la Dama torinese. Tina attacca Gemma.

Secondo l’opinione sta Sirius si tirerà indietro non appena ci sarà la possibilità. Per Tina Cipollari quella di Sirius sarebbe una trovata pubblicitaria. Nulla di più. Poi c’è Valentina Autieri che agita Gemma: scoppia la gelosia. Valentina, che sembra essere interessata a Sirius, viene presa di mira dalla Dama 70enne. Che potrebbe ripensarci. Sarebbe un vero colpo di scena. Soltanto pochi giorni fa i due, nel corso di un’esterna, sembravano uniti più che mai. Continua dopo la foto

























Finita qui? Niente affatto Maria De Filippi spiega che Gemma Galgani si sarebbe infastidita perché di fronte a circa 20 telefonate, Nicola non avrebbe risposto. Gemma: “È una cosa mia, quando una persona non mi risponde al telefono per un po’, io smetto di chiamare e aspetto mi chiami l’altra persona”. Nicola comincia a ribellarsi: “Questi discorsi non mi piacciono, anch’io ho i miei impegni”. Continua dopo la foto



















Interviene Sandra che chiede a Nicola di conoscerlo: “Mi interessi, io sono sempre qui e il mio numero è sempre valido”. Tina chiede a Roberta se le piaccia Nicola ma lei nega: “È troppo piccolo per me” ma Gemma non è d’accordo: “Hai lasciato il numero ad Alessandro e poi dici che Nicola è troppo giovane?”. La Galgani resta non convinta delle risposte fornite da Nicola: “Ho una sensazione di vuoto quando non risponde al telefono, è un problema mio”. Continua dopo la foto













“Non hai una relazione con un call center” dice De Filippi a Gemma Galgani, spiegandole che Nicola non avrebbe colpa del fatto di non avere risposto alle sue chiamate. Poi conclude con un consiglio: “Attenta a non diventare pesante, a non caricare l’uomo con cui stai di tue paranoie”. Nonostante il confronto, Gemma e Nicola ballano insieme. Lui sceglie “Vivimi” di Laura Pausini per ballare con la dama torinese ma l’atmosfera non è la stessa di sempre. “Una canzone impegnativa” commenta Gianni Sperti ma Vivarelli frena: “Non soffermiamoci troppo sul testo, ho scelto questa canzone perché mi piace”.

Ti potrebbe interessare: “Che Dio ci aiuti”, la bella notizia sulla fiction di Rai Uno arriva da Elena Sofia Ricci