Per Francesca Fialdini è ‘no’. Il clamoroso rifiuto mette in subbuglio la Rai: cosa sta succedendo

Una delle principali conduttrici della televisione pubblica italiana, Francesca Fialdini, avrebbe rifiutato ben due proposte provenienti dalla Rai. Come riferito da ‘Tvblog’ e ‘Blogo’, la donna non sostituirà Caterina Balivo alla conduzione di ‘Vieni da me’, dopo l’addio ufficializzato oggi dalla stessa presentatrice. E l’altro no fa riferimento proprio alla sua trasmissione ‘Da noi…a ruota libera’. Ma entriamo nello specifico: nonostante l’allettante proposta, non avrebbe nessuna voglia di sostituire la Balivo.

Inoltre, avrebbe detto no anche alla possibilità di andare in onda quotidianamente con il suo programma. Ai tanti telespettatori questa opportunità sarebbe piaciuta non poco, ma la presentatrice ha preferito declinare l'invito. Nonostante questi importanti rifiuti, per la Fialdini si prospetta comunque un futuro professionale più che roseo. Sono in serbo infatti progetti molto interessanti, che la confermeranno sicuramente come una delle più amate dal pubblico.

























Per quanto riguarda 'Da noi…a ruota libera', questa trasmissione non sarà assolutamente eliminata dal palinsesto. Andrà regolarmente in onda la domenica, tenuto conto degli ascolti stratosferici ottenuti finora. Semplicemente, la sua volontà sarebbe quella di restare attiva solo un giorno alla settimana e non sette giorni su sette. Dovrebbe inoltre essere confermata anche nell'altra sua trasmissione tv, che è molto seguita su Rai 3. Parliamo di 'Fame d'amore', dedicata ai problemi dell'anoressia e della bulimia.























Secondo quanto fin qui trapelato, non si conoscono con certezza i motivi ufficiali del suo doppio rifiuto, che potrebbe anche non aver fatto piacere ai vertici della Rai. Non resta soprattutto che aspettare con trepidazione chi prenderà il posto di Caterina Balivo. Per quanto concerne le ragioni dei no, non è nemmeno da escludere che la stessa Fialdini possa rompere il silenzio nelle prossime ore per evitare di far diffondere voci incontrollate. Staremo a vedere cosa accadrà.

Recentemente, su ‘Fame d’amore’ aveva rivelato: “Nel mio nuovo programma affronto un tema legato anche all’emergenza: chi soffre di disturbi alimentari, quando è costretto a rimanere a casa, amplifica le proprie paure”. E sulla vita privata: “Ho un compagno molto riservato. Figli mi piacerebbe averne. Se non arriveranno, li adotterò”.

