Reduce dal successo di ”Vivi e lascia vivere”, Elena Sofia Ricci tornerà in televisione con una delle fiction più amate della televisione italiana: “Che Dio ci aiuti”. Giovedì 28 maggio 2020 è andata in onda l’ultima puntata di “Vivi e lascia vivere”, la fiction di Pappi Corsicato che ha chiuso ortandosi a casa addirittura il 27,1% di share. Un risultato clamoroso che potrebbe convincere il regista a registrare una seconda stagione.

Il pubblico ha manifestato un grande interesse per questo nuovo prodotto Rai e non è escluso che ci sia un seguito. Un risveglio col botto per la protagonista di "Vivi e lascia vivere" Elena Sofia Ricci che, dopo l'ultima puntata, ha letto i dati degli ascolti. La puntata finale di "Vivi e lascia vivere" è stata vista da 6.453.000 spettatori netti per il 27.1% di share su Rai1. E non ha avuto rivali.

























L'attrice tornerà sul piccolo schermo con una delle fiction più amate della televisione italiana: "Che Dio ci aiuti". Nei panni di Suor Angela, insieme alle sue consorelle, l'attrice gestisce un convitto che ospita ragazze e persone provenienti da scenari diversi. Qui si trova anche un bar, l'Angolo Divino, un punto di ritrovo comune che porta il loro tranquillo convento ad essere frequentato da diversi personaggi ogni episodio. Questo fa sì che suor Angela entri in contatto con le loro vicende quotidiane e venga coinvolta nei loro problemi.















Le riprese della nuova stagione sono state bloccate a causa dell'emergenza coronavirus, che ha bloccato tutte le produzioni. Intervistata da Fanpage l'attrice dà qualche notizia sulla probabile ripresa dell'attività sul set: "Dovremmo ricominciare a breve ma non mi sbilancio. – ha detto l'attrice – Abbiamo solo date approssimative. Però so che dovremmo lavorare per otto mesi. Saranno dieci puntate". La messa in onda è prevista per il 2021: "Sì, se tutto va bene finiremo di girare a febbraio, marzo", ha detto Elena Sofia Ricci.









“È probabile, però, che mentre giriamo le ultime puntate, – ha spiegato – trasmettano su Rai1 le prime. In questo caso, il finale di stagione andrebbe in onda a fine maggio, ma in questo periodo le incognite sono infinite. L’unica cosa certa è che la serie non andrà in onda prima del 2021, visto che non l’abbiamo fatta. Avremmo dovuto iniziare le riprese il 30 marzo – ha concluso – e la fiction sarebbe dovuta andare in onda all’inizio dell’autunno di quest’anno”.

