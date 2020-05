Valentina Autiero a tutto campo. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne ha parlato dell’interesse pe Nicola, corteggiatore di Gemma Galgani. Valentina Autiero dichiarato di essere interessata a incontrare il 26enne fuori dallo studio. Valentina vorrebbe porre al giovane corteggiatore delle particolari domande.

Nel frattempo, la Autiero torna indietro nel tempo e ripensa al momento in cui, qualche puntata fa, si era lasciata andare a un triste sfogo in studio. Valentina Autiero si riferisce proprio a Gemma.“Mi ha dato molto fastidio che abbia detto che in cinque anni di Uomini e Donne non ho mai costruito niente. […] E io non posso sopportare che vengano dati giudizi sul mio privato. Gemma, tra le altre cose, ha anche affermato che ho una vita ‘prima di contenuti’”, dichiara Valentina. Il modo di Nicola di gestire questa situazione, invece, le è piaciuto molto. Inizialmente pensava che fosse arrivato nel programma per prendere in giro Gemma. Continua dopo la foto

























Valentina Autiero trova che Sirius sia molto maturo rispetto all’età che ha e, proprio per tale motivo, avrebbe voluto parlargli in privato. Ma qual è il motivo che la spinge realmente a voler incontrare Nicola faccia a faccia? Vorrebbe anche capire come mai questo ragazzo sia così interessato a una donna molto più grande di lui. Valentina Autiero precisa, poi, di non voler vedere di nascosto Nicola, ma la sua intenzione è semplicemente quella di fare un’esterna insieme. Continua dopo la foto















La differenza d’età con Sirius potrebbe effettivamente risultare un problema per Valentina Autiero. Lei stessa dichiara che questo è un dettaglio che per lei è sempre stato un limite. Nonostante ciò, pensa che Nicola sia una persona matura. “E proprio per questo sarei tanto curiosa di uscire con Nicola, che tra l’altro quando si è finalmente mostrato con la sua divisa mi ha colpita subito”, racconta Valentina Autiero. Continua dopo la foto











Che poi conclude Autiero con un consiglio a Giovanna Abate sulla scelta: “Le consiglierei di non scegliere, quando sarà il momento, l’uomo che potrebbe dirle di sì o quello che le riserva più attenzioni, ma di farlo in base a ciò che prova, alle emozioni che sente”. Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, proprio Alessandro Graziani e Sammy Hassan hanno detto la loro.

