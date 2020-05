Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. Dopo le voci e gli indizi sui rispettivi profili social, è arrivata la conferma. I due ex volti di Uomini e Donne e anche del Grande Fratello Vip anche se hanno partecipato al reality in due edizioni diverse, hanno trascorso insieme la quarantena a Roma, a casa De Lellis, e si sono separati per pochissimi giorni.

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, come detto già più volte, Giulia De Lellis ha cavalcato l'onda del successo. Non soltanto influencer più che affermata ed apprezzata, ma anche testimonial di numerosi brand e, soprattutto, ideatrice di una linea di costumi da bagno e di biancheria intima per una nota azienda italiana. Pensate sia finita qui? Nient'affatto! Pochissimi istanti fa, la giovanissima romana ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi sostenitori.

























È stata Giulia De Lellis a annunciarlo con un post social. Dopo aver disegnato una linea di costumi di bagno, di biancheria intima e dopo aver scritto un libro, l'influencer romana è 'ideato' anche una propria linea di lucida labbra. Insomma, come scrive lei nella didascalia a margine: non si ferma mai.















Sulla relazione con Damante, era intervenuto nei giorni scorsi l'ex gieffino Andrea Denver, che aveva detto: "Conosco Andrea da 15 anni, ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto del suo ritorno con Giulia. Sono contento perché l'importante è la propria felicità e io so che Andrea, con Giulia, è felicissimo". E sono uscite fuori alcune indiscrezioni, rilanciate dal settimanale 'Gente', che riferiscono di un possibile e clamoroso matrimonio imminente della coppia.









Visualizza questo post su Instagram Io non mi fermo mai💘 #comingsoon Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 22 Mag 2020 alle ore 12:37 PDT



Quanto al futuro, stando ad una clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che Giulia De Lellis sia in lizza per rivestire il ruolo di opinionista nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. D’altra parte, Alfonso Signorini non ha mai nascosto di volerla al suo fianco.

