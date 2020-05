Vieni da me, momenti di paura in studio per Caterina Balivo: se ne sono accorti tutti

Spavento a ‘Vieni da me’, nell’ultima puntata andata in onda oggi, giovedì 28 maggio. In diretta televisiva il pubblico da casa ha potuto ascoltare una vera e propria esplosione che ha fatto impaurire Caterina Balivo. Ospite in quel momento c’era il rapper Samuel Heron ed era intento a parlare del suo brano ‘Nella pancia della balena’, fatta con i The Kolors, quando è accaduto l’imprevisto. Tutto è successo proprio mentre la padrona di casa stava intervistando l’artista in questione.

In quegli istanti, Caterina aveva lanciato il singolo e poi si è sentito il boato. A quel punto, la conduttrice è apparsa abbastanza incredula ed ha detto: “Cos’è stato? Ma era nella canzone?”. Ma gli autori della trasmissione Rai le hanno spiegato cosa fosse accaduto: “Ora è esploso un proiettore”. Allora la Balivo è ritornata a rassicurarsi, capendo che non fosse successo nulla di grave. Prima di proseguire la conversazione con Heron, si è lasciata andare ad un’altra considerazione. (Continua dopo la foto)

























La presentatrice tv ha aggiunto: “Mi avete visto con una faccia spaventata perché ho sentito un botto. Mi hanno detto che è esploso un proiettore”. Nulla di particolare quindi, come avevano già anticipato gli autori. Ma per lei è stato davvero difficile nascondere la sua paura per il rumore improvviso. Non è la prima volta che accadano comunque situazioni insolite durante la sua trasmissione. Infatti, una volta ad esempio si spaventò per un fermaglio, scambiandolo per un insetto. (Continua dopo la foto)























E oggi non sono mancati nemmeno attimi di imbarazzo. L’ospite in studio, Sergio Cammariere si alza e lascia il collegamento. “Dove va?”. Durante l’intervista, Caterina Balivo chiede a Sergio Cammariere se si trova in casa da solo. Lui risponde che è con il gatto. “Se vuoi ve lo faccio vedere”, dice l’artista. Che, in maniera spontanea, si alza e lascia il collegamento per andare a cercare l’animale domestico. La conduttrice resta sorpresa, non aspettandosi questa reazione. (Continua dopo la foto)

“Ci ha lasciato così? Dov’è il gatto?”. La regia stacca per non far vedere la sedua vuota. Pochi attimi di imbarazzo e Sergio Cammariere torna con l’animale. “Eccolo – esclama la conduttrice – bellissimo”. E conclude: “Sergio è stato davvero un piacere averti con noi”. Certamente l’episodio dell’esplosione in diretta del proiettore è stato senza ombra di dubbio il più clamoroso della giornata odierna.

“Ma dove vai?”. Caterina Balivo, imbarazzo in diretta: l’ospite si alza e scappa via. Cosa è successo