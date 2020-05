In attesa di sapere quale sarà il suo futuro lavorativo, Caterina Balivo continua a portare avanti la sua trasmissione con attenzione e professionalità. Oggi, durante la puntata, non sono mancati attimi di imbarazzo. L’ospite in studio, Sergio Cammariere si alza e lascia il collegamento. «Dove va?».

Durante l’intervista, Caterina Balivo chiede a Sergio Cammariere se si trova in casa da solo. Lui risponde che è con il gatto. «Se vuoi ve lo faccio vedere», dice l’artista. Che, in maniera spontanea, si alza e lascia il collegamento per andare a cercare l’animale domestico. La conduttrice resta sorpresa: «Ci ha lasciato così? Dov’è il gatto?». La regia stacca per non far vedere la sedua vuota. Pochi attimi di imbarazzo e Segio Cammariere torna con l’animale. «Eccolo – esclama la conduttrice – bellissimo». E conclude: «Sergio è stato davvero un piacere averti con noi». Continua dopo la foto

























Sergio Cammariere è nato a Crotone, il 15 novembre 1960. È nel 1992 che compone la sua prima colonna sonora per il film “Quando eravamo repressi” di Pino Quartullo. Nel 1993, pubblica l’album “I ricordi e le persone”. L’anno seguente, ha firmato la colonna sonora di “Teste rasate” e nel 1996 quella di “Uomini senza donne”. Continua dopo la foto















Sempre negli anni novanta, seguono altri lavori per il cinema. Nel 1998, ha pubblicato l’EP “Tempo perduto”, mentre l’anno seguente è andato in scena al Teatro Flaiano di Roma con Giorgia O’Brien, nello spettacolo teatrale “Oggetti smarriti”. Nel marzo 2012 esce il nuovo album, dedicato all’amico artista delle luci Pepi Morgia, che racchiude quasi una sintesi, un ritratto in musica di tutte le sue anime. Nel settembre del 2014, esce l’album “Mano nella mano” (Sony Music) dove raccoglie l’eredità della scuola della Canzone d’autore. Nel novembre 2016, torna con il settimo album: “Io”. Continua dopo la foto











Nel 2017, pubblica “Piano”, primo disco solo piano. Nello stesso anno, viene pubblicata anche la raccolta “L’artista, la vita, la storia – Sergio Cammariere” che contiene i primi cinque album del cantautore. Nel 2018, compone le musiche originali per il docu-film di Cosimo Damiano Damato, “Prima che il gallo canti – il Vangelo secondo Andrea” (un testamento spirituale di Don Andrea Gallo in un viaggio attraverso la musica d’autore italiana) in cui è contenuta anche una nuova versione del celebre brano “Dalla pace del mare lontano”. Nel maggio 2019, esce il decimo album, “La fine di tutti i guai”.

