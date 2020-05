“Io e il mio caro @martynbullard. Io a 18 anni, devo ammettere che a questa età ero costantemente all’altezza. Il mio buon amico e io, una domenica sera, andavamo sicuramente a girare con i ragazzi”. Così l’attrice dell’amata serie tv ha commentato la foto che la ritrae a 18 anni.

Bellissima, e super sexy, Ellen Pompeo, star di Gray's Anatomy ha mostrato lo scatto sul suo account Instagram ricevendo una marea di 'cuoricini' e commenti. La foto è stata scattata tanti anni fa, è nata il 10 novembre del 1969, e l'attrice mostra orgogliosa la sua fresca bellezza dei 18 anni. Ellen Pompeo è amatissima in tutto il mondo grazie al ruolo della dottoressa Meredith Grey nel medical drama Grey's Anatomy, per il quale lavora dal 2005, e che l'ha resa una delle attrici più popolari del piccolo schermo.

























Nell'anno 2015, è stata classificata quarta nella lista delle attrici televisive più pagate redatta da Forbes, con un guadagno di $11,5 milioni. In ambito cinematografico, fra suoi ruoli degni di nota vanno annoverate le performance nelle pellicole Old School e Daredevil.















Ellen Pompeo sta per diventare l'attrice televisiva più pagata al mondo. In questi giorni ha rinnovato il contratto per interpretare la protagonista nelle stagioni numero quindici e sedici di Grey's Anatomy, Pompeo e guadagnerà venti milioni di dollari l'anno, circa 575mila dollari a episodio. "Ora che ho quarantotto anni – ha detto l'attrice – mi sento finalmente al punto di sapere quello che merito ed è una consapevolezza che arriva solo con l'età".









Pur riconoscendo di non essere l’attrice più rilevante dell’industria cinematografica – “so che la percezione è questa, ma ho interpretato il ruolo di Meredith Grey per quattordici anni. Tutti possono essere bravi nella prima o seconda stagione, ma quanti lo sono quattordici anni dopo? Questo mi rende orgogliosa”, ha concluso.

