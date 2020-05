“Fuori i cellulari”. UeD, Gianni Sperti all’attacco: così spiazza dama e cavaliere

Ancora sorpresa a Uomini e Donne. E no, nella puntata che ancora deve andare in onda non saranno protagonisti solo l’Alchimista, che ormai si è tolto la maschera svelando la sua vera identità, Sammy e Alessandro Graziani, tutti i corteggiatori di Giovanna Abate. E il “colpo di scena” di cui parlano le anticipazioni non riguarda nemmeno Nicola Vivarelli, alias Sirius, il giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. In puntata si parla anche della ‘love story’ tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi.

Nelle brevi anticipazioni mostrate alla fine dell’appuntamento di mercoledì 28 maggio sembra proprio che la dama romana venga presa di mira dagli opinionisti della trasmissione, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimo in particolare spiazza dama e cavaliere con una richiesta inaspettata. E che più volte ha messo in crisi le coppie nate a UeD: mostrargli i cellulari. (Continua dopo la foto)

























Nella puntata di ieri Veronica Ursida ha ricevuto una bellissima sorpresa. Seduta al centro dello studio perché chiamata in causa da Maria De Filippi, la dama ha ricevuto uno splendido mazzo di fiori. Il mittente, però, non era affatto Giovanni Longobardi, suo attuale corteggiatore con il quale ha iniziato una conoscenza, ma Luca. Ed è proprio per questo motivo che scoppia il caos in studio. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto si è appreso dalle anticipazioni diffuse da Witty Tv, sembrerebbe che sia uscito fuori che Luca e Veronica si siano già conosciuti durante una diretta social. E che, per questo motivo, abbiano già avuto modo di parlare. “Non ho detto questa cosa della diretta, perché forse ci ho parlato sei secondi forse due mesi fa”, ha detto la Ursida giustificando il suo gesto. (Continua dopo foto e post)











Giustificazione che però non ha convinto per niente gli opinionisti. Tutt’altro: dopo aver scoperto come Veronica e Luca abbiano già avuto modo di parlare tramite una diretta social, sia Gianni che Tina sono convinti che i due si siano già conosciuti. È proprio per questo motivo che, nonostante le parole della dama, Sperti, che come sempre vuole vederci chiaro, ha chiesto: “Se posso, vorrei vedere il telefonino vostro: il tuo e quello di Luca”. Vedremo cosa succederà.

