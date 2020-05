“Devo fare un annuncio”. Marco Liorni, è lui stesso a dirlo a tutti: “Abbiamo dovuto farlo…”

C’è una punta di mistero nella frase che Marco Liorni ha pronunciato durante l’ultima puntata. Lo sappiamo, questo periodo è impegnatissimo Liorni in tv, perché non soltanto è al timone del sabato pomeriggio di Rai 1 con Italia Si, ma dal primo giugno condurrà la versione giornaliera del programma, dal titolo Italia Si giorno per giorno, che prenderà il posto di Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Ma non è tutto perché il grande Liorni si dimostra uno dei giovani conduttori di punta della rete, amatissimo e molto seguito (parliamo di picchi del 205 di share), lavorando anche alla messa in onda del quiz che andrà in onda nella prima fascia serale Reazione a catena. Interrogato a proposito dal periodico Nuovo Tv, il conduttore ha spiegato: "Siamo vicini a poter dare questo annuncio, ma per il momento non posso dire di più".

























In un'altra intervista Marco Liorni ha svelato una novità su Italia Si giorno per giorno, le versione quotidiana di Italia Si. Riguardo a quest'ultimo, invece, il conduttore ha spiegato, nell'intervista su Nuovo Tv, che pur trattandosi di un programma di intrattenimento leggero, ha dovuto saper inglobare dei contenuti in conseguenza dell'esplosione virale.















"Ci siamo dovuti riconvertire all'informazione e alle storie legate al coronavirus dalla sera alla mattina. Ma siamo riusciti a cambiare registro!". Così Marco Liorni e il suo Italia Si hanno saputo reinventarsi per far fronte agli imprevisti. Marco Liorni prenderà il posto su Rai Due che fino a pochi giorni fa è stato di Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane.











C'è da dire poi che adesso che la Daniele è diventata mamma e Marco, a proposito del suo parto, ha dichiarato: "Ha preferito salutare prima…". Nell'intervista concessa a Nuovo Tv, Marco Liorni ha spiegato quelle che saranno le caratteristiche del programma: "Andremo in mezzo alla gente per ascoltare il loro punto di vista e offrire uno spaccato del Paese".

