“Doc nelle tue mani”, che ha per protagonista Luca Argentero, è ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, un medico dell’ ospedale di Lodi che ogni giorno combatte contro il coronavirus. Ovviamente, è stata girata prima dell’ emergenza ed è tratta dal libro “Meno dodici” in cui Piccioni ha raccontato la sua incredibile esperienza: quella di un brillante primario che, a seguito di un incidente stradale, perde 12 anni di memoria e, dopo le cure, è costretto a ricominciare da zero.

La fiction in onda su Rai Uno ha avuto un grande successo in fatto di ascolti e il 16 aprile 2020 sono stati trasmessi gli ultimi due episodi. A causa dell’emergenza sanitaria c’è stato uno stop. Il set, infatti, è stato sospeso a causa del Covid-19 e non si ancora quando riprenderanno le riprese ma è certo che le nuove puntate torneranno in autunno. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Una grande opportunità di arricchimento umano. Non solo, ora che la fiction va in onda capisco ancora di più di quanto sia stata giusta la mia scelta nell’accettare questo ruolo”, aveva raccontato Luca Argentero. Per lavorare nel modo giusto, tutto il cast ha lavorato duramente e ha cercato il più possibile di entrare nell’ottica. Il cast, come ha raccontato Argentero, è stato “immerso nel lavoro dei medici di un ospedale, guardando la loro opera quotidiana, il loro approccio con i pazienti, cercando di carpire il più possibile la loro quotidianità”. (Continua a leggere dopo la foto)















Tutto è andato per il meglio anche perché sul set si respirava un’aria serena, “davvero un bel clima”. “Siamo stati pervasi tutti da sensazioni molto positive”, ha spiegato l’ex gieffino. In attesa del ritorno in televisione, l’account ufficiale della serie tv su Twitter ha pubblicato una foto che ha ‘spoilerato’ qualcosa. Nello scatto si vedono i due specializzandi Gabriel Kidane (Alberto Boubakar Malanchino) e Alba Patrizi (Silvia Mazzieri) che passeggiano sorridenti per strada. (Continua a leggere dopo la foto)









A quanto pare, quindi, tra i due ci sarà un avvicinamento e nascerà qualcosa. Una svolta nella storia, visto che la specializzanda si era legata a Riccardo, il giovane salvato da ragazzino dal dottor Fanti al quale gli è stata amputata una gamba. Riccardo non è riuscito a svelare alla collega il suo ‘segreto’.

“Siete identiche!”. Mamma e figlia da piccole, il foto confronto pubblicato dalla vip è pazzesco: like e commenti a pioggia