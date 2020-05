Nella puntata de La vita in diretta andata in onda martedì 26 maggio tra gli ospiti c’era anche Bobby Solo che, ovviamente, era in collegamento da casa sua. Il cantante, durante l’intervista con Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ha parlato un po’ di tutto, per esempio della sua carriera e anche della sua vita privata. A proposito della sua carriera, Lorella Cuccarini, ha mandato in onda alcuni video del suo passato, e ha ricordato Little Tony:

“Per te era un collega, ma anche un grande amico…”. E ha aggiunto: “Domani, peraltro, saranno sette anni dalla sua scomparsa”. Lorella Cuccarini ha poi detto al cantante: “So che entrambi siete sempre stati pazzi di Elvis Presley”. Bobby Solo, durante il collegamento a La Vita in diretta, ha voluto anche fare un omaggio musicale. Prima di cantare, però, ha ricordato un fatto a Lorella Cuccarini. Cosa? Un fatto del passato che accomuna la conduttrice e il cantante. Continua a leggere dopo la foto

























Bobby Solo ha detto a Lorella Cuccarini: “Questa canzone tu e Little Tony l’avete cantata insieme una volta”. Un ricordo affettuoso di un grande cantautore che l’Italia non potrà mai dimenticare. Dopo aver intervistato Bobby Solo, Lorella Cuccarini ha detto: “Oggi è un giorno importante, perché sarebbe stato il compleanno di un gigante della televisione, uno dei padri del piccolo schermo: mi riferisco a Mike Bongiorno”. Continua a leggere dopo la foto















La puntata de La Vita in diretta di martedì 26 maggio è iniziata con un augurio speciale a Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane diventata mamma lunedì 25 maggio. La Daniele, che avrebbe dovuto dare alla luce la sua Carlotta all’inizio di giugno, è diventata mamma prima del tempo. Dopo aver condotto la puntata di Storie Italiane di lunedì 25 maggio, ha iniziato ad avere le doglie ed è stata ricoverata. Continua a leggere dopo la foto











E i colleghi de La Vota in diretta non potevano che rivolgere i migliori auguri alla bella Eleonora Daniele che sta per vivere il momento più intenso e indimenticabile della sua vita. Prima di chiudere la puntata, Lorella Cuccarini ha ricordato che il 6 maggio è iniziato il decimo censimento nazionale del FAI, sottolineando che fino al 15 dicembre sarà possibile votare online sul sito iluoghidelcuore.it il posto che più si ama.

