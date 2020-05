UeD, non c’è pace per Sirius. Il corteggiatore di Gemma Galgani al centro di una bufera: la soffiata

Continua a fare rumore la conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius a ‘Uomini e Donne’. In molti, tra cui la vulcanica opinionista Tina Cipollari, non credono assolutamente alle buone intenzioni del giovane e lo accusano di ricercare esclusivamente popolarità e visibilità davanti alle telecamere. Adesso è spuntata fuori un’altra novità sul suo conto, che metterebbe ancora più in dubbio la credibilità del 26enne. Tutta colpa di una sua iscrizione ad un’applicazione molto particolare.

Per onor del vero, bisogna precisare che lui ha rilasciato un’intervista qualche giorno fa nella quale ha confessato di voler stare al fianco della Dama del dating show del programma di Maria De Filippi: “A lei tengo sul serio. Mia mamma e mia nonna sono felici per me, a loro importa solo della mia serenità. Non sono venuto qui a prendere in giro nessuno, sono autentico, così come sono autentiche le mie emozioni per Gemma. Penso e spero di aver catturato la sua attenzione”. (Continua dopo la foto)

























E poi: “Le ho fatto capire che tutto ciò che scrivevo era sincero. Chiacchierare è ormai diventato spontaneo, tanto da riuscire a leggere nei suoi occhi ciò che si aspetta da me ed è per questo che continuo a ripeterle che io ci sono e sono lì per lei. Io per Gemma nutro un forte rispetto, quindi quando arriverà il giorno in cui potremo stare più vicini, sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forti le mani, condividendo insieme tutti i momenti che ci hanno portati al nostro primo appuntamento”. (Continua dopo la foto)























La clamorosa novità odierna è che una lettrice di ‘IsaeChia’ ha scoperto una cosa incredibile su Nicola Vivarelli. Infatti, lui è iscritto alla nota app di incontri, Tinder. La donna è riuscita a trovare il suo profilo personale dove c’è un account con la presenza di diverse sue foto. Tra le immagini ce n’è una che lo riprende a petto nudo, sotto la doccia. Sicuramente, una volta che avrà appreso la news, Gemma sarà rimasta decisamente molto male. Chissà cosa replicherà il toscano. (Continua dopo la foto)

Nella puntata di oggi la De Filippi ha fatto entrare un nuovo corteggiatore della Galgani, il signor Alfonso di 66 anni. Ma una battuta di lui l’ha fatta imbestialire. ‘Io ballo con Valentina e Gemma’, ha detto Alfonso ironicamente. Immediatamente c’è stata la reazione di Gemma Galgani. Ha giudicato il modo del suo corteggiatore troppo invadente. ‘Sei fuori luogo’. Ed ha ballato con Sirius.

