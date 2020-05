“Cosa ha fatto al cameraman”. Bianca Guaccero, dopo la gaffe sulla passera ne combina un’altra. La conduttrice smascherata da Jonathan

Dopo la gaffe sulla ‘passera’ anche oggi Bianca Guaccero ha fatto parlare di sé. Dal 2018 la conduttrice ‘entra’ tutti i giorni nelle case degli italiani con il programma ‘Detto Fatto’, che tiene compagnia alla gente con tanti piacevoli e divertenti tutorial. Il programma in onda il pomeriggio su Rai Due è tornato in televisione dopo lo stop arrivato a causa dell’emergenza sanitaria, ma Bianca aveva tenuto compagnia ai telespettatori con il format sui social ”Pronto detto fatto”, uno spin-off della trasmissione sull’account social di ”Detto fatto”.

Nonostante la 'concorrenza' di "Vieni da me" di Caterina Balivo su Rai Uno, ex presentatrice del format di Rai Due, la conduzione fresca e spensierata di Bianca Guaccero e dell'esperto di moda ed ex concorrente del Grande Fratello Jonathan Kashanian ha conquistato i telespettatori e ha permesso a 'Detto fatto' di ottenere buoni ascolti.

























Con la sua solita simpatia, convinta di non essere in onda, la presentatrice si è lasciata andare ad una frase che ha lasciato tutti a bocca aperta. "Dai ragazze, ditemi… come si fa a igienizzare la passera?", ha detto la conduttrice alle due ospiti in studio, le esperte di pulito Titty e Flavia.















Anche oggi in puntata Bianca Guaccero ha fatto una 'gaffe'. La conduttrice ha preso a calci un cuscino che è andato a finire in testa a un cameraman. "Volevo dirvi che se manca un'inquadratura a Detto Fatto è perché Bianca ha massacrato un cameraman con una cuscinata, non sappiamo se c'è ancora" ha confessato Jonathan in presa a una crisi di riso.









“Scusa Bianca, oggi siamo su tutti i rotocalchi per la tua gaffe di ieri, non vorrei andarci anche io domani”, ha detto poi l’esperta di immagine Carla Gozzi alla quale la conduttrice ha così risposto: “Me lo hanno scritto gli autori, io non c’entro niente“.

