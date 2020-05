Eleonora Daniele è diventata mamma lunedì 25 maggio 2020. La conduttrice aveva detto che avrebbe lavorato a Storie Italiane fino al 29 maggio 2020, perché probabilmente credeva che la piccola sarebbe nata più tardi. E invece la figlia della conduttrice è arrivata il 25 maggio. Immensa la gioia di Eleonora Daniele che, ovviamente, ora ha altro a cui pensare e non tornerà in tv prima del prossimo settembre. Nei mesi a venire farà solo la mamma e si godrà il momento più bello della sua vita.

Nella giornata di martedì 26 maggio il programma Storie Italiane non andrà in onda ma Rai 1 non poteva non fare un augurio speciale alla conduttrice. Roberto Poletti a Uno Mattina ha fatto sapere al pubblico le condizioni di Eleonora Daniele che ancora si trova in ospedale e guarda la trasmissione (ha detto lui). Uno Mattina, solo per martedì 26, è stato allungato e ha preso il posto di una parte del programma di Eleonora Daniele. Continua a leggere dopo la foto

























Roberto Poletti, durante la puntata di Uno Mattina, ha mandato in onda un video messaggio di Eleonora Daniele che la conduttrice ha registrato per far sapere a tutti quanto è felice.“È bella lucida, messaggia e tutto quanto. Di solito a quest’ora diamo la linea a Eleonora, ma non è possibile perché ovviamente Eleonora ha da pensare ad altro”, ha detto Poletti. Poi, per la gioia di tutti, arriva il messaggio di Eleonora Daniele. Continua a leggere dopo la foto















“Ciao a tutti, volevo condividere questo momento di grande emozione. Sto diventando mamma per la prima volta e allora il mio abbraccio grande va a tutte le mamme di Italia”, dice la Daniele nel video andato in onda durante l’ultima puntata di Uno Mattina. Nel video messaggio la Daniele ringrazia il pubblico e soprattutto la Rai che in questo periodo l’ha “protetta e sostenuta”. Poi il saluto affettuoso finale: “Un abbraccio grande e ci vediamo a settembre”. Continua a leggere dopo la foto









A dare l’annuncio della nascita della piccola Carlotta è stata Mara Venier. Da quel che si sa, il battesimo della bambina è stato fissato per il prossimo mese di ottobre. Intanto, la Daniele e Storie Italiane vengono sostituiti da Uno Mattina, che si allungherà fino alle 11.30. Auguri alla neo mamma!

