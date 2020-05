“Vite al Limite” è il seguitissimo programma che vede protagonisti il dottor Nowzaradan e i suoi pazienti che lottano da anni contro l’obesità. Casi molto gravi e complessi a volte, come quello di Christina Phillips che quando è arrivata a Houston dal medico pesava 317 kg, e non tutte le storie raccontate nella trasmissione hanno il lieto fine.

Nel senso che non tutti i pazienti del dottor Nowzaradan riescono a cambiare vita. Ci sono quelli che mollano la presa prima ancora di arrivare all'operazione, quelli che nonostante i tanti sacrifici tra diete, interventi e allenamenti tornano a ingrassare di nuovo e infine quelli come Christina che invece riescono a iniziare un nuovo capitolo della loro esistenza. Come detto, la paziente in questione è arrivata nello studio del chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica con un grave problema di obesità.

























Christina pesava 317 kg e dopo aver subito un intervento chirurgico di bypass gastrico ha perso 250 kg cambiando radicalmente la sua vita. Oggi la bilancia segna 67 kg e lei, oltre ad aver finalmente ritrovato se stessa, è trasformata. Come ha raccontato a People e in diverse interviste oggi riesce a fare tante cose che prima non poteva che immaginare. Anche banali come camminare, andare a fare la spesa, uscire con gli amici, dormire bene la notte, non aver bisogno di aiuto costante.















Anche solo riuscire a guidare o andare a fare shopping sono per lei motivo di grande gioia. E, ha spiegato, deve tutto al dottor Nowzaradan. Ovviamente ci sono stati momenti durissimi durante il suo percorso di dimagrimento. L'idea di ingrassare di nuovo e di riprendere peso la terrorizzava. Nella sua storia raccontata in "Vite Al Limite e Poi", Christina ha raccontato che quei timori la paralizzano anche se cerca di andare avanti e convincersi che se dovesse prendere un kg non sarebbe una tragedia.











Oggi Christina pesa 67 kg. Impossibile riconoscerla guardando com’era quando si è presentata a Houston per seguire i consigli del noto chirurgo. Bellissima e in forma, la ragazza ha trovato anche la forza di lasciare il marito Zach e andare avanti per la sua strada da sola. A quanto pare lui non apprezzava la nuova indipendenza di Chrstina, che ha quindi deciso di mettere fine a quella relazione. Ora sembra che abbia un legame con un suo amico storico, Shane.

