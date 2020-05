UeD. Alessandro Graziani, è successo dopo la puntata. Prima il caos con Giovanna Abate poi arriva la frecciatina

Uomini e Donne che era stato sospeso per l’emergenza sanitaria era tornato in onda con una nuova formula senza studio, con la padrona di casa fuoricampo e con una versione “tinder” dello storico dating show fatto di chat e incontri dietro lo schermo. Il programma è tornato in onda nella formula classica ma con l’unione del trono over e quello classico.

Le protagoniste sono la storica dama Gemma Galgani, alle prese con la conoscenza del giovane Sirus (il nickname scelto da Nicola Vivarelli per chattare) e Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli salita sul trono proprio dopo la mancata scelta dell'ex tentatore di Temptation Island. Come già era capitato per il trono di Raselli, Giovanna Abate si sta dimostrando un osso duro per i corteggiatori che hanno deciso di partecipare al programma.

























A Uomini e Donne è andata in onda l'esterna tra Giovanna Abate e il suo corteggiatore Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip, ex tronista e poi corteggiatore di Veronica Burchielli. I due avevano deciso di proseguire la storia fuori dal dating show di Maria De Filippi ma qualche mese fa è arrivata la rottura. A quel punto Graziani ha deciso di tornare in trasmissione per corteggiare Giovanna Abate, ma poco dopo aveva deciso di tutelare se stesso e i propri sentimenti non ricambiati dalla ragazza, andandosene.















Graziani, accusato anche dal parterre femminile del trono over di volere solo fama e notorietà, è tornato in studio da Giovanna ma nella puntata andata in onda lunedì 25 maggio una sua frase ha scatenato il putiferio e la rabbia della Abate. Alla domanda "cosa diresti se Giovanna ti scegliesse ora?", Graziani ha risposto 'no' scatenato la reazione della tronista e del 'rivale' Sammy, che ha sottolineato come il gesto di Alessandro faccia dubitare della sua sincerità.









A fine puntata i social si sono scatenati contro Alessandro, che poso dopo ha fatto un video di risposta. “Volevo darvi un consiglio, io nella mia vita ho incontrato tante persone sia nell’ambito privato che sportivo, e non penso di essere l’unico a cui sia capitato che alcune di queste persone cercassero di metterti in cattiva luce, di denigrarti. Ecco io a queste persone ho sempre reagito in una maniera sola, ovvero ignorandole!. Nella vita bisogna scegliere bene a chi dare importanza e a chi no, perché alcuni bisogna solo ignorarli, non c’è da fare altro!”. Molti utenti hanno pensato che il video fosse indirizzato proprio a Sammy.

