“Sono stata un’ingenua…”. Barbara D’Urso colpisce ancora. Quel fatto l’ha fatta indiavolare e ora spiattella tutto

“Tutti i siti hanno parlato di quello che è successo a Live, anche su Twitter sono stati scritti migliaia di tweet divertenti sull’argomento. Loro sono innamorati. Diciamo che io non voglio più commentare quello che è successo ieri sera perché sono positiva. È inutile polemizzare”.

“Se io l’avessi saputo avrei gestito tutto in maniera diversa, sapendo che si erano già visti non avrei fatto tutta la cosa dei guanti e delle mascherine. Auguro loro di essere felici. Diciamo che sono stati un po’ ingenui o forse sono stata ingenua io”. Barbara D’Urso furiosa colpisce ancora. È successo a ”Pomeriggio 5” commentando la scena tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. (Continua a leggere dopo la foto)

























La coppia nata al “Grande Fratello Vip 4” si era incontrata (segretamente, me neanche tanto) il giorno precedente per un servizio fotografico per la copertina di un importante settimanale ma la presentatrice non sapeva niente ed è venuta a sapere dell’incontro poco prima del servizio del “Live – Non è la D’Urso”, andato in onda lunedì 25 maggio 2020. (Continua a leggere dopo la foto)















“Questa sera in camerino, verso le 19, mi è arrivata una notizia alla quale io ho detto: ‘Non ci posso credere. Anzi, non ci voglio credere’. La notizia è che voi vi siete già incontrati”, aveva detto Barbara D’Urso. “No Barbara. Io ho fatto i 14 giorni di quarantena in Sicilia, come da prassi, e ho fatto il tampone”, era stata la risposta di Paolo Ciavarro. “Quindi mi hanno detto una notizia falsa? Mi hanno detto che vi siete visti molto vicini. Avete fatto un servizio fotografico”. “Ieri abbiamo trasgredito ma davvero non ci siamo visti per tre mesi”, aveva risposto Clizia Incorvaia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non volevamo far rimanere male nessuno”, aveva detto Ciavarro. Ma Barbara non aveva voluto sentire ragioni: “Io sono dalla parte vostra ma ci sono rimasta un pochino male”. Poi Carmelita è tornata sull’argomento durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda il 25 maggio e non ha nascosto di esserci rimasta molto male per la presa in giro della coppia.

“Lascerei UeD con Gemma Galgani”. Ma poi Sirius balla con Valentina Autiero ed ecco cosa rivela