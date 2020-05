Alessia Marcuzzi di nuovo al centro di voci e chiacchiere. Dopo mesi di parole sembra infatti arrivata l’ammissione definitiva. Con il marito Paolo Calabresi Marconi sarebbe finita. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia che scrive: “20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”.

Per ora nessun commento da parte dei diritti interessati. Per i fan un fulmine a ciel sereno. Sei anni fa il matrimonio in gran segreto a Londra: nozze che avevano fatto sognare i diretti interessati e i più romantici. Ma a quanto pare l’idillio si sarebbe spezzato negli ultimi mesi e la presentatrice avrebbe deciso di dire addio all’affermato produttore. Dal canto suo Alessia Marcuzzi da tempo non condivide foto con il marito (o forse dovremmo dire già ex) sul suo sempre ben aggiornato profilo Instagram. Continua dopo la foto

























Di certo questo sarebbe un duro colpo per Alessia Marcuzzi, che con Marconi non ha figli in comune. La 47enne ha avuto il primogenito Tommaso dall’allenatore della Lazio Simone Inzaghi mentre la piccola Mia è frutto della breve relazione con Francesco Facchinetti. Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi si conoscono da ragazzini ma solo in età adulta sono stati travolti dalla passione. Il matrimonio è stato celebrato a Londra nel 2014. Continua dopo la foto















L’ultimo scatto di Alessia Marcuzzi sui social adesso può valere un indizio. La didascalia alla foto recita: “Saturday night at home”, ma l’espressione di Alessia Marcuzzi non è quella di sempre. Infatti la conduttrice non sembra essere su di morale, o meglio, la noia (o la tristezza) sembra fare da padrona. Il paio di sandali dorati con tanto di tacco lascerebbero dedurre che la Marcuzzi non vede l’ora di poterli indossare anche fuori da casa. I commenti dei fan sostengono la conduttrice. Continua dopo la foto













Visualizza questo post su Instagram 🖤👄 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 24 Mag 2020 alle ore 7:45 PDT



L’espressione annoiata di Alessia Marcuzzi non passa inosservata e c’è chi lo fa notare: “E quello che sarebbe?”, “Annoiata”, “Che faccina triste”, “Ti vedo pensierosa”, “Con questa foto scatta la febbre del sabato sera”, “Che fascino”, “Che gambe”, “Sensualissima”, “Davvero stupenda”, “Anch’io sono a casa, però senza sandali d oro!”. Forse anche per Alessia è arrivato il momento di riprendere in mano un po’ di meritata ‘normalità’ e siamo certi che la vedremo con il solito sorriso di sempre.

