Amici Speciali e Maria De Filippi nella bufera. È successo dopo l’ultima puntata e più di qualcuno ha storto il naso. Maria De Filippi, come suo solito, non risponde ma qualcosa sembra essersi davvero incrinato. Amici Speciali infatti, lanciato con un grande treno pubblicitario, lascia l’amaro in bocca e non convince proprio a pieno.

La produzione di Amici Speciali è stata presa di mira dopo l'ultima puntata andata in onda che, per tanti, non avrebbe avuto contenuti diversi rispetto a quelli della prima. Si sarebbero ripetuti gli stessi sketch (come quello delle mozzarelle-corrompi-giudici di Stash) e gli scherzi fatti ai danni di Rudy Zerbi, che ormai lo abbiamo visto bagnarsi in tutti i modi possibili e immaginabili. Maria De Filippi dovrà pensare a qualcosa di diverso e accattivamente per attirare l'attenzione dei telespettaori che, dopo la prima serata, è calata?

























Si sono prima fatti sentire per dire la loro sulla coppia Gaia Gozzi e Alberto Urso, poi hanno attaccato direttamente la produzione e Maria De Filippi sulla pagina Instagram di Amici: "Più spazio al talento, alla musica e alla danza, meno mozzarelle, scherzi e penitenze. Piuttosto fate vedere clip di ospiti, artisti, momenti di vita in lockdown, pezzi di Amici Story. Il momento più bello è stata la prima sfida Random/Irama. Anche Stash ha stufato… inventati qualcosa di innovativo, Queen";



















"Volevo dire una cosa: Maria, non fa più ridere prendere di mira ad ogni puntata Rudi e umiliarlo in tutti i modi! È una cosa antipatica e che può far ridere una volta, ma non sempre! Sono atteggiamenti di bullismo, nessuna comicità!"; "Toglierei i siparietti con i giudici e Rudy e le mozzarelle, che non fanno ridere nessuno. Magari un'esibizione in più a tutti sarebbe meglio".













La richiesta dei telespettatori è chiara: più spazio ai concorrenti di Amici Speciali (che hanno tanto da raccontare) e meno siparietti che alla lunga potrebbero stufare tutti. C’è da dire che, comunque, alcuni scherzi riescono alla perfezione: avete visto quello a Gaia Gozzi? Le polemiche non finiranno di certo qui e nemmeno le curiosità su cantanti e ballerini: abbiamo per esempio scoperto come mai Irama abbia deciso di cambiare orecchini e look…

