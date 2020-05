Sulla storia tra Enzo Capo e Pamela Barreta sembra essere sceso definitivamente il sipario. Enzo Capo è stato fotografato in compagnia di un’altra ragazza seduto ai tavolini di un bar. La foto ha fatto il giro del Web e nelle scorse ore Enzo si è difeso dalle accuse ricevute.

Ha più volte chiarito di essere single e di essere quindi libero di incontrare chi vuole. Ma ha anche raccontato la sua verità sulla conversazione portata da Pamela in studio sul famoso bicchiere di vino.

Enzo Capo ha chiarito di aver chiuso con Pamela: “Sono stato pesantemente infangato e insultato solo ed esclusivamente per il fatto che fossi stato adescato da una ragazza che due giorni prima della trasmissione mi chiedeva di prendere un bicchiere di vino con lei. Io non mi sento con lei (Pamela ndr) dalla metà di aprile, per me il rapporto era chiuso quando fuori gli studi mi ha mandato a quel paese”. Continua dopo la foto

























Ritenendosi single, si sente libero di fare nuove conoscenze o incontrare amiche al bar. E infatti ha detto: “Per me, oggi, sono liberissimo di fare quello che voglio o pretendete che mi chiuda a casa a piangere tutta l’estate? Ditemi voi. […] Anche oggi ero al bar con una persona. Mi avete fotografato, mi avete taggato. E quindi? Non posso più uscire con nessuno?”. Continua dopo la foto















Ha spiegato che può succedere di incontrare una donna per lavoro, per amicizia o anche per altri motivi, ma non per questo deve essere messo alla gogna. “Non ho nulla da nascondere, io mi ritengo single. […] Non voglio stare qui a spiegare. Non devo dare spiegazioni a nessuno”, ha aggiunto. Tornando invece sulla conversazione portata in studio da Pamela, e con cui intendeva dimostrare che lui non è realmente innamorato, Enzo ha spiegato come sono andare le cose poi. Continua dopo la foto











Secondo Enzo Capo, infatti, la ragazza che lo ha invitato per un bicchiere di vino gli avrebbe solo teso una trappola: “Un’altra cosa. Qualcuno mi ha chiesto se alla fine ho preso il bicchiere di vino. No ragazzi, neanche il bicchiere di vino. Perché era solo una trappola, un’altra trappola. Ma peggio per lei se il bicchiere di vino non se lo è preso e ha preferito solo mandare la conversazione a lei (Pamela ndr)“.

Ti potrebbe interessare: Sangue in autostrada, l’auto si ribalta e finisce fuori strada: 4 feriti e 1 morto