“Non lo vedrete più”. Paolo Bonolis, l’indiscrezione di Mauro Coruzzi (Platinette): terremoto in tv

Il grande Mauro Coruzzi torna su DiPiù Tv nella rubrica ‘I protagonisti della Tv visti da Platinette”, per parlare di un altro big della televisione. Il critico ha voluto porre la sua attenzione sul fenomeno Avanti un altro e sul duo di conduttori più irriverente della televisione: Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Se nelle settimane passate si è parlato di un possibile cambio di casacca di Bonolis (da Mediaset alla Rai), Platinette a tal proposito è piuttosto sicura: “Paolo Bonolis non tornerà in Rai, ma rimarrà a Mediaset e sempre con il supporto di Luca Laurenti, sua spalla da sempre”.

"Piace perché è irriverente. Non è una trasmissione maleducata e gode dell'intesa tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti": queste le parole di Platinette su Avanti un altro nella sua rubrica su DiPiù Tv. L'intesa tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti è il vero motore di una trasmissione in cui il quiz cede il posto al varietà più puro dove si ride, si scherza, si balla, si canta e si prendono simpaticamente in giro gli stessi concorrenti che sperano di riuscire a superare il difficilissimo gioco finale dove le risposte esatte sono quelle sbagliate.

























Ultimamente il celebre conduttore Mediaset ha svelato di far fatica a immaginare gli studi televisivi senza pubblico. Platinette ha continuato a parlare di Paolo Bonolis ad Avanti un altro che è solito innalzare al ruolo di valletto o assistente: "Regala un momento di gioia, di leggerezza, che tanto ci manca durante queste lunge giornate in un periodo difficile della nostra storia".















Sempre Coruzzi durante l'ultima puntata di Italia Si ha reagito così alla notizia data da Marco Liorni che il programma andrà in onda tutti i giorni di mattina per due ore, dalle 10.00 alle 12.00, ma continuerà ad essere trasmesso, come sempre, anche il sabato pomeriggio.











“Sei pronto?” ha quindi chiesto a Mauro Coruzzi, in collegamento da Milano. E Platinette ha risposto scherzosamente: Certo che si! Mi sto già preparando con un’apposita crema per le borse sotto gli occhi. “Ma chi se ne frega dell’aspetto. L’importante è il contenuto” ha aggiunto subito dopo, mentre Marco Liorni ha riso.

