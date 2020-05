Anche l’ultima puntata della settimana da La Vita in diretta è stata piena di argomenti e interviste. Ma l’anteprima di venerdì 22 maggio è stata decisamente inedita. Diversa dal solito. Appena collegati dallo studio con il pubblico di Raiuno Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno dato vita a un siparietto mai visto prima nella trasmissione, con il giornalista che si è buttato in terra.

Tranquilli, nessun pericolo. In vista di lunedì 25 maggio, quando ci sarà la riapertura delle palestre, rimaste chiuse per più di 2 mesi per via dell’emergenza sanitaria, Matano ha voluto ‘portarsi avanti’ e fare un po’ di flessioni. “Sei pronta?”, ha quindi chiesto a Lorella Cuccarini mentre si abbassava sul pavimento e dava il via agli esercizi. (Continua dopo la foto)

























La reazione della ‘più amata dagli italiani’ alla vista del collega steso sul pavimento dello studio pronto a fare le flessioni? “Non vede l’ora! Incredibile ragazzi”, ha commentato tra le risate. E poi: “Quante flessioni fai?” Guarda che io il collegamento ancora non lo lancio”. E Alberto Matano, alzandosi di scatto da terra, le ha risposto: “Ne posso fare una ventina”. (Continua dopo la foto)















“Ti sei già arreso ora?”, l’ha quindi incalzato la conduttrice prendendolo un po’ in giro. E lui, sempre con tono scherzoso: “Ora non abbiamo tempo!”. “Stanno per riaprire le palestre e i centri sportivi, finalmente – ha proseguito poi il giornalista lanciando il servizio – Colleghiamoci con la nostra inviata, quindi, per capire come si stanno organizzando”. (Continua dopo le foto)











Ma non è finita qui perché nel corso della puntata di venerdì è poi arrivata un’altra gag. Lorella Cuccarini ha infatti chiesto all’inviata de La vita in diretta: “Indossi anche oggi i tacchi a spillo?”. La giornalista ha fatto perciò inquadrare le sue scarpe e messo in mostra i tacchi altissimi: “Secondo me ci si può allenare”, ha sottolineato. “Lo sapevo!”, ha commentato divertita la Cuccarini, mentre Matano ha definito la cosa una “mission impossible”.

