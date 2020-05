Bianca Guaccero e Raimondo Todaro, le indiscrezioni corrono veloci. E stavolta è lei a farsi sfuggire qualcosa in più: “Meraviglioso”

Il pubblico non sta più nella pelle. Per Ballando con le stelle 2020, il cast sembra essere quasi formato. Sono stati fatti diversi nomi, ma ancora le conferme ufficiali dovranno raggiungere il pubblico in attesa. Nel frattempo, prende spazio anche la proposta di una conduzione molto giovane e femminile, Di chi stiamo parlando? Proprio di Bianca Guaccero, che ha avuto modo di rispondere alla domanda diretta sollevata da Jonathan Kashanian.

Forse al fianco di Raimondo Todaro. La Guaccero potrebbe essere la prescelta per guidare il timone di Ballando con le stelle. La conduttrice di Detto Fatto ha così risposto a Jonathan: "Il gentile Raimondo Todaro, mio grande amico, durante una diretta Instagram, ha detto che avrebbe voluto ballare con me". E aggiunge: "Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare, ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meravigliosa coltivare questo mio aspetto. Vediamo… chi vivrà vedrà!".

























La fermezza di Jonathan ha spiazzato tutti: "Ti devo dire la verità? Io ci andrei. Ma ci andrei anche in una versione bizzarra, farei delle cose mai fatte prima, perché è un programma pulito e Milly è bravissima. Ma anche perché il ballo è arte e mi aiuterebbe personalmente a capirmi meglio". E poi Bianca e Raimondo hanno avuto modo di ballare insieme, per cui sarebbe davvero entusiasmante vederli insieme.















Si sa, infatti, che i due sono grandi amici. Di recente la Guaccero ha espresso il proprio pensiero alla luce dell'addio tra Todaro e Francesca Tocca: "Non mi permetto di entrare nella sua vita. Non entro nel merito delle sue vicissitudini personali, è uno straordinario amico e un bravissimo professionista ma, poi, per il resto non mi permetterei mai di entrare nella sua vita privata […] Non so se sia vera questa storia, ma mi auguro di no, ripeto non entro nel merito della loro vita".









Come si sa Todaro è stato legato alla Tocca per oltre dieci anni. Il loro amore è nato proprio sul palcoscenico da ballo, poi le nozze e la nascita della piccola Jasmine. Poi una fonte vicina a Raimondo e Francesca ha svelato che i ballerini avrebbero vissuto una profonda crisi e non sarebbero riusciti a superarla. E da parte di Bianca, dimostrare una vicinanza alla coppia di amici è ammirevole. Come sempre, la conduttrice dimostra grande sensibilità e dolcezza. Una candidata davvero ideale.

