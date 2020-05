Elisa Isoardi fatta fuori. E indovinate un po’ chi torna in cucina (alla Rai)? Proprio Antonella Clerici. Il gossip bomba corre veloce

Dopo la ‘bomba’ lanciata da Dagospia, sulla trasmissione ‘La Prova del Cuoco’ eliminata dai palinsesti della Rai, Antonellina si è trovata al centro della polemica che le vedrebbe addossata la ‘colpa’ di essere pronta a sostituire Elisa Isoardi con un nuovo format televisivo. Vediamo come si sta evolvendo la situazione e che aria tira tra le due conduttrici ‘concorrenti’.

Un addio molto triste quello comunicato dalla Clerici quando lasciò 'La Prova del Cuoco' per dedicarsi maggiormente ad alcuni suoi impegni serali. Ma la bomba è stata lanciata così di recente: "Nella storica fascia del mezzogiorno tornerà la Clerici con un nuovo programma a base di cucina, talk e interviste. La nuova trasmissione potrebbe andare in onda nel bosco di casa Clerici-Garrone, cosa che per assurdo porterebbe ad una riduzione dei costi, ma prende piede anche l'ipotesi di uno studio alla Rai di Torino".

























Il duro colpo arriva a Elisa Isoardi. Dalle stelle alle stalle, la conduttrice stringe tra le mani il nulla. Al momento per la piemontese che ha comunque saputo tenere testa ad Antonellina non sembra esserci nulla di nuovo all'orizzonte, quello che invece pare illuminare il futuro televisivo della concorrente. Un format culinario tutto nuovo. Antonella o aveva già preannunciato, ma adesso le parole diventano realtà.















Quello della Clerici fu un cambiamento radicale. Tre anni impegnati per dare una nuova direzione alla propria carriera e riflettere su ciò che potesse maggiormente gratificarla. Infatti, dopo aver lasciato La prova del cuoco è andata a vivere con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone ad Arquata Viva, in quella che ormai tutti conoscono come la "Casa nel bosco".









Si tornerà nelle case degli italiani sempre intorno all’ora di pranzo. La piemontese proporrà un nuovo format culinario, che intreccia anche talk e interviste, in diretta proprio dalla casa Clerici-Garrone, che taglierebbe notevolmente i costi di produzione televisione. E se non dovesse bastare, si vocifera un successo doppio per Antonella, con in vista uno studio nella sede Rai di Torino. La comunicazione ufficiale è stata data dalla Clerici in collegamento con Domenica In: “Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”.

